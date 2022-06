No lo vamos a contar: 'Tano' Ortiz sobre Giovani Dos Santos en el Club América

Momentos antes de emprender el viaje a la Rivera Maya donde el Club América iniciará su pretemporada de cara al torneo Apertura 2022, el técnico Fernando Ortiz habló sobre los rumores que colocaban de vuelta a Giovani Dos Santos con el equipo.

“América es una institución tan grande, que se dicen muchas cosas. Giovani no está con nosotros; en parte se entienden (los rumores), por la magnitud que tiene esta institución y no lo vamos a contar.

“Yo no descarto nada, la vida da muchas sorpresas, más con una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros, no contamos con él”, dijo ante los cuestionamientos de la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Ante las cámaras del portal de ESPN, el exjugador de futbol habló también de los futbolistas que suenan para sumarse a su proyecto con las Águilas, como Israel Reyes del Puebla y Pablo Solari del Colo Colo de Chile, y aunque reconoció que son muy buenos elementos, no confirmó si existen negociaciones para tenerlos en su equipo.