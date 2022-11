No llevar a Santiago Giménez a Qatar sería injusto: Moisés Muñoz

Faltan pocos días para la presentación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y una de las grandes incógnitas es a qué delanteros llevará Gerardo Martino a la justa mundialista, pues Raúl Jiménez aún no se recupera de su lesión, Rogelio Funes Mori no vive su mejor momento; mientras que Henry Martín y Santiago Giménez son los más regulares, aunque este último prácticamente será uno de los futbolistas cortados.

El delantero del Feyenoord lidera la tabla de goleo de la UEFA Europa League con cuatro tantos, mientras que en la Eredivisie ya lleva dos, y a pesar de sus buenas actuaciones, no sería tomado en cuenta para asistir al Mundial, una injusticia como lo expresó Moisés Muñoz, exportero de la Selección Mexicana.

"Espero recapacite el 'Tata' Martino y que decida llevar a los cuatro delanteros. Si hubiera que cortar a uno de los cuatro, yo creo que elegiría a Funes Mori; sin embargo, yo no soy el técnico, pero al parecer es uno de los jugadores consentidos del Tata Martino. Seguramente él estará, entonces el sacrificado es Santiago Giménez, que sería una injusticia total", declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes durante el lanzamiento de 'El Sabor del Futbol' de La Costeña.

El exseleccionado mexicano dio sus razones por las cuales no llevaría a Funes Mori a la Copa del Mundo, "De los cuatro es con el que menos me identifico, o por lo menos siento que es de los que menos pudiera rendir con Selección en el próximo mundial.

"El nivel futbolístico de Henry Martín y de Santiago Giménez están por encima del de Funes Mori, y Raúl Jiménez ya nos ha demostrado anteriormente lo que puede hacer con la camiseta del Tri. El único que realmente no ha demostrado esto es Rogelio Funes Mori".

"Moi" Muñoz sabe que actualmente el ataque mexicano no pasa por un buen momento, es por eso que le pide a Gerardo Martino llevar una buena base de delanteros, "No dolería llevar a los cuatro atacantes por lo que se llegara a ocupar. Ojalá que el 'Tata' de verdad se decida a llevar a los cuatro, no perdería absolutamente nada, al contrario, sumaría bastante".

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, se convirtió en un "enemigo" para la afición nacional debido a sus resultados y pobre accionar que presentó últimamente el equipo nacional.

Las constantes críticas han hecho que en ocasiones se note a un 'Tata' Martino a la defensiva, situación que refleja su incomodidad que tiene al frente de la Selección Mexicana, esto de acuerdo al exfutbolista mexicano Moisés Muñoz.

"'Tata' Martino ha llegado a un punto que ya no se siente cómodo, ya no se siente a gusto con la Selección. Creo que él solamente está esperando que termine este mundial para poder desvincularse de la Selección Mexicana, pero ahí está el compromiso tremendo que tiene, que es el Mundial y espero que pueda solventarlo de la mejor manera posible y posteriormente ya se pueda ir tranquilo a donde sea su próximo destino", manifestó el exportero del Tricolor y del América.