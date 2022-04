'No les voy a fallar', asegura Marina Vitela a los laguneros

"La gente no quiere que sigan y regresen los que han saqueado a Lerdo y Gómez Palacio; no lo podemos permitir", aseguró la candidata al gobierno del Durango por la coalición Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela, al acompañar el inicio de campañas de Betzabé Martínez en Gómez Palacio y de Tere González en Lerdo.

En ambos eventos, que congregaron a gran cantidad de personas, Vitela destacó que su proyecto de gobierno tiene como base fundamental la familia, “porque la familia es el centro de todo”.

“No les voy a fallar, este pueblo sabe mi historia y por ustedes me voy a partir el alma, no podemos permitir que regrese la gente que no quiere ayudar”, recalcó.

TAMBIÉN LEE Marina Vitela anuncia impulso a la economía de las mujeres con Banmujer

Asistentes a evento político expresan confianza en ella y en sus propuestas

La candidata dijo que sus propuestas están basadas en lo que ha recabado casa por casa y en ese sentido, luchará para "detonar la economía de los hogares", y que que las madres familia solteras y trabajadoras tengan guarderías, además de becas para madres solteras y el Banmujer para obtener créditos sin intereses.

Marina Vitela prometió centros de rehabilitación gratuitos para jóvenes que han caído en las drogas, programas de becas para sus estudios y apoyo al transporte. A los maestros, les aseguró que buscará normalizar las plazas y otorgará contratos para el sector salud, además de la construcción del aeropuerto de carga y descarga que ayudará al sector productivo.

Los asistentes al acto expresaron su apoyo, manifestando que las candidatas tendrán su "apoyo contundente, porque a Durango le hace falta un cambio”.

Sandra González, simpatizante de ambas, dijo que las propuestas que han hecho son "acordes a las necesidades y problemáticas que pasan las mujeres" y que dan "la esperanza para sacar a nuestros hijos adelante".