'No les vamos a regresar el dinero'; Intocable cancela concierto y provoca la molestia en su público

Fue la noche de este 2 de diciembre cuando Intocable suspendió su concierto a casi menos de una hora de haberlo comenzado, esto debido a que Ricky Muñoz, vocalista de la agrupación, tenía un fuerte dolor de garganta.

En ese momento, el cantante aseguró que no se la estaba pasando nada bien, y a pesar de que continuó el concierto por varios minutos, a Intocable no le quedó de otra más que suspenderlo tras las palabras de Ricky que aseguraban "ya no puedo más".

Sin embargo, la molestia de sus seguidores se pudo ver cuando a través de redes sociales se comenzó a viralizar un video en donde el cantante afirmaba que no le regresarían el pago de sus boletos, a pesar de que, de acuerdo con varios asistentes, solo había cantado 8 canciones.

"Yo sé que ahí viene el '¡buu!', pero una, no les vamos a regresar el dinero, digan buu o hagan lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero", decía Ricky Muñoz.

Este clip desencadenaría un sin fin de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aseguraron que "desde hace mucho" el cantante se había vuelto un pedante.

"Desde hace tiempo vengo prefiriendo a Pesado sobre Intocable precisamente por esto. Ricky Muñoz se hizo un pedante, nada que ver con la humildad de Beto Zapata", "Qué coraje e impotencia que sean así cuando pueden hablar desde antes y decir que no se siente bien y poder posponer. Las maneras muy malas y el wey muy mamón", "Esos son falsos ídolos", "Uno entiende que se siente mal pero las manerassss".

Esta ola de críticas provocó que Ricky recurriera a su cuenta de Twitter y explicara nuevamente lo sucedido, así como anunciar que esta presentación que se canceló y el concierto que tenían programado este sábado 3 de diciembre en la Arena Monterrey serían reprogramados para el viernes 13 y sábado 14 de enero de 2023.