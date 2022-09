No le tengo que demostrar nada a nadie: Javier Correa sobre las críticas a su desempeño

Oídos sordos y nula atención, pone Javier Correa a las críticas sobre su desempeño, las cuales comenzaron incluso antes de su llegada a Santos Laguna para vivir una segunda etapa dentro de su carrera en la Liga MX.

"No leo, no escucho y me centro en lo que tengo que hacer, lo que me diga el entrenador. Pueden hablar tranquilamente, lo dejo en libertad de acción. No me van a modificar la vida, no le tengo que demostrar nada a nadie. Soy un tipo trabajador y trato de dar al cien pero no por ustedes, por nadie, sino por mi. Lo que digan, opinen, tengan sus expectativas, cúmplanlas ustedes y yo cumplo las mías", afirmó ayer el argentino ante los representantes de los medios de comunicación, luego del entrenamiento matutino que sostuvieron los Guerreros ayer por la mañana, bajo la lluvia que cayó sobre el Territorio Santos Modelo.

El delantero nacido en Córdoba, Argentina, quien viene de marcar en la goleada de los Guerreros frente al Atlético de San Luis, añadió que "detrás de una computadora, todos somos Messi", en referencia a las críticas que ha recibido por parte de cierto sector de la prensa y de aficionados mediante redes sociales, a las cuales ha respondido con tres goles en once partidos, cinco como titular, mientras que en su anterior etapa marcó cuatro anotaciones en 16 partidos, 15 de inicio en la cancha.

Luego de descargar su sentir en contra de las críticas recibidas, Marcelo Javier se concentró en el andar del equipo albiverde, colocado en las primeras posiciones del campeonato mexicano: "Estamos metidos, comprometidos. Coincido en que nos costó el inicio, más bien nos vamos conociendo. Se va armando una idea, un estilo de juego y creo que todos, en mi caso era nuevo y no conocía a mis compañeros, cómo jugaban, porque tuve la suerte de estar acá pero con otros compañeros y es el proceso que tuve que pasar, pasar la tormenta, y sí, ahora nos está saliendo todo, estamos encontrando la confianza a nivel del equipo y no hay que confundir esto con relajación, sino con seguir buscando ese bienestar del día a día. Si sostenemos lo que venimos haciendo, creo que vamos por buen camino y eso es lo que tiene que importar", señaló.

FRENTE A TUZOS

De cara al compromiso del próximo sábado, ante los Tuzos del Pachuca, el atacante santista afirmó que los Guerreros deben jugar "siendo inteligentes, sabiendo las limitaciones y entender rápido el juego. Lastimar porque todos los jugadores son iguales a los nuestros y aprovechar al que esté mejor, más capacitado para tomar decisiones en este momento y esa es la base. Ayudarnos, unirnos y demostrar que con la forma de juego que tenemos en equipo va a ser la clave".

"No debemos cometer errores. No darles la libertad de que hagan valer la localía. Demostramos que estamos para cosas importantes y no hay que soltar esa línea, no hay que relajarse, sino ir a luchar y tratar de traer los tres puntos para acá", declaró el atacante de 29 años de edad.

Un aspecto fundamental para los buenos resultados de los Guerreros, es la estupenda condición física, algo de lo que deberán echar mano frente a otro equipo muy dinámico, como es el de los Tuzos: "Creo que Nico (Maidana) y la gente que trabaja para mantenernos al 100 lo viene haciendo bien, en la manera de entrenar en compañía con la alimentación. Estamos preparados físicamente para lo que viene. Es un mes o dos meses duros y ojalá que nuestro objetivo sea llegar estos dos meses compitiendo hasta el final".

Correa remató afirmando que no tiene ninguna preocupación en que a nivel nacional no sea visto Santos como uno de los favoritos al título, pues eso le resta una posible presión al equipo albiverde: "Mejor si no nos ven como candidatos. Tendrán otros y eso no me va a hacer ni cambiar de nombre, mejor. Nosotros estamos para competir, trabajar y dejar el escudo que llevamos lo más alto posible", sentenció.