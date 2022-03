'No le tengo miedo a nadie'; presidente de Ucrania reitera que permanecerá en Kiev

Por primera vez desde que inició la invasión rusa en Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky se mostró en su oficina en Kiev, y lanzó la siguiente advertencia al presidente Vladimir Putin: "No le tengo miedo a nadie. Aquí me quedo".

En un video publicado en Telegam, Zelensky acusó a los rusos de hacer fracasar la evacuación de los civiles a través de corredores humanitarios. "Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads [lanzacohetes] rusos, minas rusas", acusó el mandatario, quien hasta ahora había aparecido en las calles de Kiev o en el bunker donde estaba protegido de los ataques rusos.

"Me quedo aquí, me quedo en Kiev. En [la calle] Bankova. Sin esconderme. Y no le temo a nadie", aseguró, para después afirmar que se quedará "tanto como se necesita para ganar esta guerra".

Zelensky denunció que las fuerzas rusas socavaron "la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas" a la ciudad sitiada de Mariupol, en el sur de Ucrania, además de que destruyeron los autobuses en los que iban a ser evacuados los civiles de las zonas de combate.

"Se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión", agregó Zelenski, acusando a Moscú de "cinismo".

Aun así, indicó que Kiev seguiría negociando con Rusia para llegar a un acuerdo de paz.

Prometió a los ucranianos que, cuando la guerra acabe, "no habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos nuestras ciudades. Serán mejor que cualquier ciudad de Rusia". Y calificó de "héroes" a los ucranianos y ucranianos que "salen a expulsar a los ocupantes de su ciudad".