'No juega mucho, ni corre', Director Técnico de Croacia ataca a Messi previo ha partido con Argentina 

Será este martes 13 de diciembre cuando Croacia y Argentina se vean las caras para disputar el pase a la final del Mundial de Qatar 2022.

A pesar de que este partido promete ser menos polémico que anteriores encuentros, ha sido el Director Técnico de Croacia, Zlatko Dalic, quien decidió encender la controversia al lanzarse en contra de una de las figuras más importantes de Argentina, Lionel Messi.

Y es que así como Louis Van Gaal arremetió en contra de él antes del partido entre Países Bajos y Argentina, ha asido ahora el DT de Croacia quien ha criticado el juego del delantero.

(FOTO: AP)

Durante una conferencia de prensa, previo a la semifinal, Zlatko manifestó que Messi no solía jugar mucho si lo privaban del balón, por lo que el equipo croata aprovechará esta situación para salir victoriosos.

"Messi no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí es donde están nuestras posibilidades, no participa mucho. En el partido que jugamos contra Argentina hace tiempo, no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha", comentó.

Tras esto, Dalic aseguró que ahora en lugar de cubrir a Messi, lo rodearán para evitar su juego.

"Le dedicaremos especial atención a la pregunta de cómo frenar a Messi. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios. Él no corre mucho, tampoco corre tras la pelota. Espera y recibe".