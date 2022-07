"No hemos accedido a recursos federales", admitió durante este fin de semana el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien dijo que pese a dicha situación se tiene la expectativa de que en algún futuro se pueda poder ejecutar un proyecto con el apoyo financiero de la autoridad federal.

El alcalde de Torreón se refirió por ejemplo a los diversos proyectos de mejora a la infraestructura de seguridad pública y equipamiento de la Policía Municipal, situaciones en las que serán erogados solamente este año unos 180 millones de pesos propios.

Señaló que, de tenerse el apoyo federal en ese rubro, podrían aumentar de forma "considerable" el número de unidades vehiculares, parque, equipamiento y otros elementos de importancia en la acción de seguridad municipal.

"Todavía no, no hemos accedido a recursos federales, pero también es una puerta que no hemos cerrado por anticipado, nosotros seguimos creyendo que podemos abrir una puerta, no importa cuál sea la circunstancia o en qué momento estemos con la parte técnica, de si desaparece un proyecto porque estaba un fondo o no, creo que es importante también tocar la puerta y seguir insistiendo, si se abre o no, bueno nosotros dejamos la pelota en la cancha de ellos", señaló Cepeda González.

Dijo que las inversiones propias, especialmente las que se están ejecutando en temas de seguridad, no son situaciones "menores", por lo que espera que en los próximos meses pueda tenerse el apoyo correspondiente de parte del Gobierno Federal, toda vez que en los últimos años ha sido el Gobierno de Coahuila el que ha protagonizado y acompañado la mayor parte de los apoyos a municipios dentro de ese rubro.

"Es importante poder contar con la colaboración de todos los órdenes de gobierno, contamos con la del estado que es nuestro gran aliado… Torreón y La Laguna es una región, un municipio que aporta de manera importante con recursos al PIB nacional, sin embargo creo que es importante poder tocar una puerta en la mejor de las condiciones, para que podamos ser escuchados allá y vean que tenemos una necesidad, que también escuchen quienes están allá que venimos de un punto que no es el más fácil", dijo Cepeda sobre las mejoras en los indicadores delictivos a nivel regional, especialmente desde 2009 a la fecha.