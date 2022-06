No he mandado a hacer una sola encuesta: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, aseguró que personalmente no ha solicitado realizar ninguna encuesta para evaluar sus posibilidades rumbo a la elección de la candidatura al Gobierno de Coahuila en 2023, pese a que en redes sociales han trascendido con mayor frecuencia varias páginas y publicaciones en las que se le coloca como una de las opciones mejor posicionadas del PRI rumbo a la próxima elección del Gobierno de Coahuila.

Cuestionado este miércoles por El Siglo de Torreón, el mandatario señaló que pese a que "aspiraciones hay" respecto a ser considerado por su partido como candidato al Gobierno de Coahuila, dijo que por el momento se encuentra enfocado en su labor como presidente municipal, encomienda desde la que tiene que resolver diversos pendientes y retos, especialmente los relacionados con la seguridad pública, la mejora en los servicios públicos y la promoción de Torreón como destino atractivo a las inversiones de todo tipo.

"Lo que te puedo decir es que no he mandado a hacer yo, en lo personal, una sola encuesta, no soy un amante de las encuestas, creo que son puntos de referencia y radiografías de momento, digo, al final me congratula la noticia, pero al final del día hoy estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo por darle resultados a Torreón, voy a seguir trabajando con Torreón, por Torreón y lo demás a su tiempo. Como lo dije, aspiraciones hay, pero creo que sería irresponsable adelantarnos a tiempos que hoy no nos ocupan, hoy nos ocupa gobernar Torreón y en su momento habremos de decidir, estamos trabajando duro por Torreón, por la Laguna y por supuesto por Coahuila".

Cepeda además detalló que dentro de las situaciones que le ocupan su atención, más allá de los asuntos electorales o políticos de la entidad, se encuentran las "prioridades como la del agua, la limpieza, imagen, obra pública, la seguridad en número uno, pero lo otro es un tema normal, es un tema de aspiración, es un tema de política y habrá que decidirlo en su tiempo, qué bueno, pero yo no he mandado a hacer ninguna de las encuestas", dijo Cepeda.

Cabe recordar que desde el año pasado se han generado declaraciones e informaciones respecto a quienes podrían ser considerados para la candidatura del PRI rumbo a la elección del Gobierno de Coahuila en 2023, entre los perfiles que sí han admitido su interés están el propio Cepeda; el diputado federal, Jericó Abramo Masso; el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez; así como la senadora por Coahuila, Verónica Martínez.

Durante el fin de semana se realizó incluso el más reciente consejo político del PRI de Coahuila en Saltillo, evento en el que se destacó la preparación del partido rumbo a la elección del 2023 y frente a la oposición que representa Morena, partido en el que también se cuenta con varios aspirantes.