'No hay un tema de alarma', dice Municipio de Torreón sobre robo violento de vehículos

Pese a que en agosto Torreón ha registrado tres robos violentos de vehículos en diversos puntos de la ciudad, autoridades municipales han pedido a la población no caer en estado de alarma o pánico, toda vez que se han extendido las acciones de vigilancia preventiva de parte de la Policía Municipal y en coordinación con otras corporaciones de seguridad.

Así lo afirmó este martes la titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, quien negó que el robo de vehículos con lujo de violencia en este mes sea indicador para que la población caiga en pánico y se genere un temor generalizado entre los conductores. Dijo que dicho tema se está atendiendo de parte de la presente administración, mientras la parte investigadora avanza en las pesquisas de los responsables de tales hechos, de quienes además no se descarta que pertenezcan a un grupo organizado.

"Es un tema que tratamos en el Consejo de Seguridad este sábado pasado, es un tema que estamos fortaleciéndonos en coordinación con la Fiscalía, en coordinación con el Mando Especial, en coordinación con las diferentes áreas de seguridad de los tres niveles de gobierno, y lo importante aquí es que nosotros estamos atentos, estamos tratando de fortalecer, vamos a incrementar presencia, vamos a incrementar (vigilancia) esta zona que es más pegada al vado, vamos a estar fortaleciendo los puestos de revisión, es una instrucción que tenemos directa por parte del alcalde, lo vamos a estar haciendo para que la ciudadanía siga tranquila, no hay un tema de alarma, evidentemente sí tener cuidado, no descartamos una situación que pueda haber una célula que se esté dedicando a eso, sin embargo la Fiscalía ya lo está tratando", dijo Fernández.

Cuestionada respecto a la posibilidad de que se modifique la estrategia de seguridad para evitar una mayor incidencia de ese y otros delitos, la funcionaria negó que se vaya a aplicar esa situación, dijo que por el momento se mantendrá la misma estrategia pero con una mayor amplitud y presencia de agentes en la vía pública, especialmente en algunas zonas clave que se tienen ya identificadas de parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De la misma forma hizo énfasis en que Torreón sigue siendo una ciudad segura al observar en la generalidad la incidencia delictiva y en comparación con otras ciudades del país, o bien, con la estadística propia de años atrás.

"Aquí el tema es, y ser muy claros, nosotros estamos en una ciudad segura, definitivamente este tema de los robos de vehículos son derivados de otras circunstancias que no son de nosotros en este tema... No hay una situación de alarma, sí tenemos que tener una apertura, tenemos que ser más cuidadosos, como toda la ciudadanía, pero una situación extraordinaria o una situación de alarma no tenemos en este momento, estamos trabajando para que no lleguemos a ese tema", afirmó la secretaria del Ayuntamiento.

Cabe recordar que el robo más reciente de un vehículo con violencia ocurrió ayer lunes por la mañana, cuando un sujeto armado despojó a una mujer de su vehículo justo a la entrada de su vivienda, en la colonia Las Torres; otros atracos incluso han derivado en la retención de un conductor y también el uso de armas de fuego para amedrentar a los afectados.