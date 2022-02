'No hay tiempo que perder', señala Román Cepeda

Román Alberto Cepeda no cuenta con una varita mágica para transformar de la noche la mañana a Torreón, pero en su visita a El Siglo de Torreón sí reconoció que si la tuviera, lo primero que haría sería impulsar la seguridad y la movilidad urbana.

El alcalde de Torreón señala que desde el primero de enero está en cuenta regresiva para dar resultados y reconoció que desde esa fecha no ha tenido tiempo libre.

Rechazó que en Torreón se viva un 'PRIMOR' y precisó que está listo para reconocer sus errores.

-Estamos iniciando el mes de febrero y nos encontramos muy contentos en esta Casa Editora, ya que inicia la cuenta regresiva para el aniversario de los cien años. En el marco de esta celebración tenemos al alcalde de Torreón, ¿Cómo está?

Muy bien y como bien lo comentas, dando inicio a este importante mes de febrero y sumándonos al esfuerzo y al compromiso que ha tenido con la sociedad, con la Zona Metropolitana, con Coahuila y con el país El Siglo, como uno de los diarios más antiguos y sumándonos a este festejo.

-Alcalde, inició usted con todo. Inició con temas polémicos como la consulta a la ciclovía, con temas muy fundamentales como es la Seguridad, haciendo una sinergia con el gobierno del Estado y también con temas del día a día como es la limpieza de nuestra ciudad y su embellecimiento. ¿Cómo le ha ido en este primer mes?

Yo creo que el mejor termómetro lo tiene la ciudadanía. Espero que bien. Y no te equivocas, tuvimos un tiempos de casi siete meses y tres semanas para alistar un escenario y una estrategia, que lo vinimos tratando justamente como una parte que es importante con lo que es la oferta política cuando eres candidato, esto lo trasladamos a un proyecto de gobierno que tuvimos en el periodo de transición y el día uno lo pusimos en marcha. Justo como lo comentabas hace un momento, dimos inicio el primero de enero y el día dos estábamos con la primer reunión de seguridad y con la primera entrega de equipamiento bajo un convenio de colaboración, en donde la seguridad y el orden es el primer eje de mi gobierno y creo que es muy importante tener claro los pasos y la ruta para la meta a la que queremos llegar y esto es lo que hemos hecho en temas de seguridad y se han dado temas polémicos que fueron a lo mejor un poco después, pero que al final es importante ponerlos en la mesa. No importa cuál sea el punto de discusión, sino lo que se trata es de consenso.

-Una preocupación fundamental de todos los torreonenses es la economía y justamente el año pasado, según nuestros indicadores económicos, tuvimos una caída del 19 por ciento en términos de inversión, platíquenos, usted realizó una visita a los embajadores a la Ciudad de México, ¿cuál era el objetivo?

Así es. Trazamos como parte del segundo eje que tiene que ver con la atracción de inversiones. Una estrategia en la que me comprometí, en donde vamos a poner a Torreón en los ojos de México y el mundo. Esto es multifacético, ya que tiene que ver con varios temas: comercial, educación, cultura, deporte y con intercambios de tecnología. Esta visita obedeció a un proyecto que veníamos trabajando y es poner en la mesa a Torreón en las embajadas. Nos recibió el embajador de la Unión Europea, de España, Alemania, Francia e Italia. Y todo esto tiene que ver con Torreón, nuestra ciudad es multiétnica y no debemos perder esa parte de nuestra historia y más en un mundo globalizado y concebir de manera local las cosas sería un error. Ya tenemos fecha y no sólo para que visiten Torreón, sino para plantear intercambios del orden comercial, cultural y educativo. Coahuila es quien más intercambio tiene con Italia y Alemania. Quedaron sorprendidos con el nivel y a pesar de ser una ciudad de 114 años, está muy ligada al tema de la cultura y el arte. Cada uno con temas diferentes, pero muchos coincidentes con el intercambio comercial. Todos los embajadores estaban, los ministros de Cultura. Las virtudes que tenemos como Zona Metropolitana y donde Torreón tiene 800 mil habitantes aproximados y concentramos universidades y servicios y esto pusimos en la mesa. Ya hay fechas, en la primera quincena de marzo habrá el primer intercambio. Se harán intercambios de capacitación, que será de forma gratuita.

-Qué bueno que nos comenta esto, ya que sería una preocupación para nosotros pensar que el alcalde se va dedicar a viajar, entonces, ¿ellos son los que vienen?

Ellos vienen. Y la verdad yo prefiero estar en Torreón. De hecho parte de la misión que tuvimos acompañados por el Gobierno del Estado y por la parte legislativa es que ellos vengan a la ciudad de Torreón. Enseñarles nuestros servicios, nuestra cultura. Se dio mucho interés en el sector agroalimentario, metalmecánica, la transformación, la actividad educativa y cultura. No se trata solamente de viajar, sino que esto se transforme en resultados para los empresarios de Torreón y de los ciudadanos.

-Por ahí dicen que lo ven muy contento y dicen que ya en Torreón se viven un PRIMOR, ¿es cierto esto?, ¿ya tiene todo aprobado?, ¿tiene oposición?

No, como crees. Sí estoy contento, pero te voy a decir porque estoy contento. Es un gran reto, por aquí lo dije en El Siglo en campaña. No importa qué cargos hayas tenido. Ser alcalde de tu ciudad es un reto importante. Es el primer orden de gobierno y todos los ciudadanos del alcalde esperan respuesta y en esto me he sentido muy contento. Me alisté durante 29 años para estar aquí y no quiere decir que no cometa errores y he tratado de hacer una estrategia. No hay tiempo que perder, sin mal no recuerdo Torreón fue la quinta ciudad con mayor crecimiento e importancia del país, tuvimos un bache por seguridad y hoy tenemos un gran oportunidad en términos de Zona Metropolitana, como empresario, servidor público, como político, tengo una gran oportunidad de decir a la ciudadanía, a quienes confiaron en este proyecto y a quienes no también, pedirles que se sumen al proyecto. Más contento me voy a sentir de impulsar la ciudad.

Y en el caso del Cabildo, siempre hemos tratado de poner la razón en la mesa y también cuando no se tiene razón, aceptarla, que esto es una parte importante.

-Uno de los puntos que usted puso sobre la mesa es lo relacionado con la Zona Metropolitana, ¿hay proyectos específicos?

Creo en el Implan, la estrategia, la prospectiva, pero también si nos perdemos en una serie de sueños que no pueden aterrizarse sí nos cuesta y al final lo pagamos toda la ciudadanía y creo que el Implan no está ajeno a esto, y yo propuse desde este instituto crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano y que Implan viera la estrategia de manera transversal. No me he reunido con los alcaldes, pero espero que en esta semana se pueda dar una reunión para coincidir entre los principales que nos ocupan en la región. Usar el instrumento del Implan, realizar una estrategia de forma coordinada.

-¿Aunque no haya recursos?

Creo que eso no nos debe limitar. Nos somos ajenos a los recortes presupuestales de la federación, pero debemos tener ideas. El acceso de recursos se puede ver desde la parte empresarial y se deben combinar esfuerzos que nos lleven a resultados concretos. Y aquí las embajadas tendrán un papel significativo: una beca para un estudiante, un intercambio de negocios, proyectos y desarrollo de tecnología. Hay veces que no se necesitan recursos, sino tener la información en tiempo y en forma.