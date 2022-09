'No hay seguridad para madres de desaparecidos'

Luego de que trascendiera el asesinato de la activista Rosario Lilian Rodríguez Barraza, el Colectivo Búscame lamentó los hechos, al mismo tiempo que manifestó que las madres de víctimas de desaparición carecen de protección, por lo que se encuentran en vulnerabilidad frente a los grupos del crimen organizado.

De acuerdo a la coordinadora, Yolanda Morán, en lo que va del año van tres buscadoras asesinadas e incluso la misma Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, ha recibido amenazas.

"No hay seguridad, no nos la brindan las Fiscalías, piensan que es nuestra responsabilidad y de las comisiones de búsqueda salir a escarbar y no es cierto, la misma ley señala que son las Fiscalías quienes deben hacer ese trabajo", señaló.

Manifestó que la Guardia Nacional sólo destina de dos o tres elementos para acompañar a un equipo grande de familias.

Por lo anterior, exigió a las autoridades coordinar acciones de indagación, así como protección para las victimas indirectas, es decir las personas que buscan a sus familiares, esto con el fin de obtener mejores resultados de búsqueda.

"No queremos un elefante blanco en el Centro Nacional de Identificación Humana. Hemos recibido amenazas, nos ha amenazado a la propia comisionada nacional Karla Quintana". Recordó que las amenazas son constantes, sobre todo a la salida de las fosas clandestinas.

Yolanda Morán recordó el homicidio de Rosario Lilian, quien era madre rastreadora y buscaba a su hijo desde el 2019 y fue hallada sin vida en Sinaloa. "No es la primera víctima ya que una más fue asesinada en pleno 10 de mayo y Rosario el día de los desaparecidos", destacó.