No hay necesidad de evacuar a nadie: Protección Civil Torreón sobre avenida del Nazas

El jefe de la oficina de Protección Civil de Torreón, Jorge Luis Juárez, afirmó que no existe todavía la necesidad de evacuar o reubicar a ninguna persona ante la avenida del Río Nazas por la zona urbana del municipio, señaló que se han evaluado las condiciones de las colonias aledañas y se ha tomado en cuenta el gasto que se deriva desde la presa Francisco Zarco, lo que ha generado la conclusión de que no hay necesidad de mayores movilizaciones entre la población.

Fue durante este viernes que el funcionario brindó mayores detalles respecto a la avenida del Río Nazas que ya está en marcha, señaló que para que sea necesaria una reubicación temporal de familias, o bien, mayores acciones de prevención de incidentes, se debe de tener al menos un gasto oficial de 190 metros cúbicos por segundo, siendo actualmente un valor muy inferior a ese y según determinó la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua), es decir, de solamente 60 metros cúbicos por segundo.

-¿No hay necesidad de evacuar a nadie aún?

"No, no, para nada, esto está muy controlado, obviamente te digo que espero que no pase, pero si sucediera ya lo tenemos totalmente previsto, estamos en total coordinación con las dependencias del municipio y también con lo que es la parte de Sedena y la Guardia Nacional, para si llegara a pasar la situación, pues obviamente actuar en el momento, afortunadamente el tiempo de respuesta desde que se da la liberación del agua, es de 20 horas, hablamos mínimo de 20 horas para poder actuar y obviamente ya estamos actuando, si pasara una situación de que tuvieran que soltar más nivel, pues estamos preparados... Tendría que ser un nivel importante, hablamos de unos 190 metros cúbicos por segundo, la verdad eso se va a estar evaluando al 100 por ciento, pero no está pronosticado y es importante aclararlo, no está pronosticado, ahorita no hay necesidad de evacuar a nadie".

Juárez indicó que de cualquier forma se mantienen pendientes de los avisos oficiales de la Comisión Nacional del Agua, de forma que alguna modificación respecto al gasto o trayecto del agua será informada de inmediato; de la misma manera señaló que existe una coordinación con las autoridades de los vecinos municipios de Gómez Palacio y Lerdo, principalmente en materia de vigilancia y ordenamiento vial.

El funcionario municipal fue enfático en señalar que la cantidad de agua que se espera que pase por la zona urbana de Torreón es "menor", además de que su duración de paso dependerá de la propia Conagua y del manejo del almacenamiento de la propia presa Francisco Zarco.

Respecto a las recomendaciones a la población reiteró que se encuentra "estrictamente prohibido" el ingreso de cualquier persona al cauce del río, para lo cual han montado una coordinación con la Policía de Torreón, en caso de detectar a alguna persona ingresando en la corriente se le exigirá su retiro inmediato, de persistir su actitud se le realizará la detención correspondiente.