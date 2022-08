'No hay certeza sobre su muerte', dice abogado de familias de los 43 de Ayotzinapa

El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales, afirmó que el informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) no da "certezas científicas" de que los normalistas "estén sin vida", porque las pruebas no se han corroborado.

"Lo que hoy se tiene en el informe todavía no se alcanza a un nivel de esclarecimiento, no alcanza para decirles a los padres y madres: aquí están los restos o aquí están los elementos técnicos científicos de lo que habría ocurrido. Entonces no podemos afirmar que sí", dijo.

En conferencia virtual, Rosales Sierra reconoció que el informe de la Covaj presenta avances e indicó que hay cuatro puntos esenciales. El primero, es el reconocimiento de que el ataque, asesinato y desaparición contra normalistas es un crimen de Estado.

El segundo es que el informe establece responsabilidades a autoridades municipales, estatales y a fuerzas de seguridad, como la Policía Federal, la estatal y militares del 27 y 48 Batallón de Infantería, ambos con sede en Iguala, así como de la 35 Zona Militar, "incluso altos mandos implicados directamente en la desaparición de los jóvenes"”.

El tercero muestra que hubo un ataque a "gran escala" contra los normalistas y el último, el más complicado y polémico, indicó, es su paradero y suerte.