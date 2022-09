Este 15 de septiembre se conmemora el aniversario del Grito de Independencia. Millones de mexicanos celebraren esta fecha con júbilo, orgullo y patriotismo, acompañados de nuestros seres queridos, amigos o en pareja.

Esta celebración es una de las más esperadas del año, pero también una de las que más resiente nuestro bolsillo. Por lo regular le destinamos una buena suma de dinero, y si a ello le sumamos que en este año la fecha coincide con el fin de semana y el inicio de la quincena, probablemente nuestro gasto será mayor a lo planeado.

Para que este 15 de septiembre no hagas fiesta en tu cartera y no pierdas tu independencia financiera, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te proporciona una serie de recomendaciones. Es momento de hacer una pausa en los gastos excesivos, analizar y planear bien lo que vas a gastar y si tu presupuesto tiene las tres "B", bueno, bonito y barato, será mucho mejor.

Existen varias opciones para divertirse y todo va a depender precisamente del presupuesto destinado a dicho evento, algunas ideas son desde comer en casa; ir a un bar o restaurante; acudir a la plaza; ver el festejo por televisión. Hacer un gasto inteligente evitará el sobreendeudamiento y las penas de pagar ese excedente que no se tiene contemplado.

RECOMENDACIONES

Paga en efectivo. Ten un presupuesto límite, de esta manera no te excederás en tus compras.

Evita dar el "tarjetazo". Es muy común que la euforia de las celebraciones nos lleve a usar sin restricción alguna la tarjeta de crédito, recuerda que ésta es un medio de pago eventual y no una extensión de tus ingresos. Si aun así optas por usar tu plástico, es recomendable que lo más pronto posible pagues el total de lo que gastes para evitar intereses y acumular deudas.

Busca opciones baratas. Si vas de compras identifica y compara precios; aunque no te guste ir de lugar en lugar como nómada, es importante hacerlo para comprar de forma inteligente; que no te agarren en curva con sobreprecios en los productos.

Celebra con amigos o familiares. Además de convivir con tus seres queridos, tus finanzas te agradecerán repartir los gastos, no es lo mismo gastar mil pesos tú solo, que gastarlos entre cuatro personas, donde nos da una grandiosa cantidad de 250 pesos por persona y un ahorro del 75%.

Asiste a eventos públicos. Te aseguramos que si vas a uno de estos eventos gratuitos te podrías llevar una grata sorpresa, sobre todo en tu bolsillo.

Busca restaurantes con promociones reales. Si el tiempo no te permite cocinar o prefieres celebrar fuera de casa, una buena opción es identificar establecimientos donde te ofrezcan comida, bebida, botana y en algunos casos hasta noches temáticas o entretenimiento por un buen precio.

Si te vas a disfrazar no gastes de más. Si bien, es cierto que en algunas fiestas se debe ir disfrazado de acuerdo a la temática, es importante considerar primero el presupuesto. Busca opciones económicas como ir al mercado de tu localidad antes de comprar el disfraz en lugares exclusivos. Otra buena opción es rentar el disfraz o que algún amigo o familiar te preste uno que ya no use.

Adornos patrios. Aunque las casas se ven bonitas con decoraciones, el no hacerlo no te hace menos mexicano, tampoco pasa nada si no compras esa bandera de dos metros que quieres colgar en tu auto, reduce al máximo un gasto innecesario. Si tienes los adornos del año pasado, úsalos, el ahorro está al no gastar en algo que ya se tiene.

No compres pirotecnia. Además de ser un gasto innecesario, no ensuciarás tu calle y cuidarás el medio ambiente, también evitarás que animales domésticos como perros, gatos y aves se espanten por los estruendos de la pirotecnia. Si tienes menores en casa, disminuirás accidentes que pueden ser otro gasto, prevenir siempre sale más barato.

No abuses del alcohol. Recuerda que una convivencia en paz y armonía, es mejor a una noche de excesos. Si vas a tomar, no te excedas en el consumo de alcohol, ni en tu presupuesto.

Y por último, ten presente que un peso ahorrado vale doble, es decir, por cada peso que ahorras, debes hacer un gran esfuerzo para no gastarlo.