No hace falta ser doctor en Economía para saber administrar bien: AMLO

Al señalar que la honestidad es una "variable fundamental" y que no haya corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno puede enfrentar las adversidades y le alcanza el presupuesto porque no se permite esta práctica.

"Lo que había antes era un gobierno tomado, secuestrado, saqueado, entonces así no se puede, aunque se trate del modelo económico más perfecto. Con corrupción no funciona nada, por eso la clave está en no permitir la corrupción.

"Y era mucha la corrupción que había, mucha, mucha, mucha, desmedida; se dedicaban a robar, a saquear", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

"No hace falta ser doctor en Economía para saber cómo administrar bien", agregó López Obrador.