No habrá una ruptura del T-MEC, eso no le conviene a México ni a EUA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ruptura en el T-MEC por las consultas por la política energética nacional, porque eso no le conviene a México ni a Estados Unidos por su integración comercial.

Esto luego de retractarse porque minutos antes, el titilar del Ejecutivo aseguró que sí tener acceso al mercado más importante del mundo implica ceder soberanía, México no lo aceptaría.

"No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Aun cuando tengan muchos lambiscones, vende patrias, que les aplauden en nuestro país, no tienen razón", mencionó el presidente en Palacio Nacional.

AMLO ENVIIARÁ CARTA A JOE BIDEN

También dijo que enviará una carta al presidente de Estados Unidos Joe Biden para explicarle qué es lo que sucede con las consultas solicitadas por el gobierno estadounidense y el de Canadá.

"Estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden, estoy con ganas de enviarle una carta para decirle qué está sucediendo, ´a lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho que nuestra relación se da con un pie de igualdad y que usted respecta nuestra soberanía, quienes son Ios que están tomando esas decisiones, le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata´".

RITERA QUE EN POLÍTICA ENERGÉTICA, MÉXICO NO ES COLONIA DE NINGUN PAÍS EXTRANJERO

El Mandatario refirió que no fue en vano que en las negociaciones del T-MEC se detuvieron 15 días por el artículo octavo del Tratado, porque se opuso a lo que habían negociado los funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que entregaban todo, como lo hicieron en otros tratados.

"Por eso los estadounidenses en la negociación decían cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, en la política energética, si ya cedieron con otros países incluso con Canadá, no es equitativo."

"El argumento nuestro es, eso lo hicieron los que no pensaban en la soberanía, nosotros no, el cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero, es un asunto de dignidad, no podemos traicionarnos".

AMLO afirma que Trump aceptó el T-MEC y ahora usan "justificaciones leguleyas"

El mandatario federal señaló que el expresidente estadounidense Donald Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que el equipo del presidente López Obrador propuso.

"Y ahora resulta que no tiene validez, si está en el tratado con mucha claridad y empiezan con justificaciones leguleyas: no es así, porque técnicamente, que en lo jurídico si existe el compromiso, porque en los anexos, cuando en el cuerpo del tratado está claro".