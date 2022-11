No habrá seguridad exclusiva para bancos en Gómez Palacio, advierte alcaldesa

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale descartó brindar seguridad exclusiva a las instituciones bancarias que ya solicitaron el apoyo y los exhortó a contratar su seguridad privada sobre todo en este mes de diciembre en el que habrá mayor flujo de efectivo.

“A mi me da muchísima pena porque ya mandaron cartas y solicitudes a la Policía Municipal para que cuiden los bancos, no, la Policía Municipal está para prevenir delitos y para cuidar a los gómez palatinos y no a los bancos”, dijo la presienta municipal.

Insistió en que la solicitud que han hecho no es posible atenderla sobre todo en este mes en el que se espera mayor movimiento de dinero ante la entrega de aguinaldos y pagos extras a los trabajadores.

“Los bancos pueden perfectamente contratar seguridad privada y nosotros dedicarnos a lo que tiene que hacer la policía; diciembre es un mes muy fuerte porque se va a manejar mucho recurso porque vienen los aguinaldos, vienen pagos extras y necesitamos que la policía esté muy al pendiente de la ciudadanía”, recalcó Herrera Ale.

Pero aseguró que habrá rondines de vigilancia en los alrededores de las instituciones bancarias tras reconocer que es el tiempo en el que los ladrones aprovechan la salida de los cuentahabientes.

“Por supuesto que habrá rondines pero quiere la patrulla fija en los bancos, no podemos hacerlo porque tenemos primero que cuidar a todos los gomezpalatinos, haremos los rondines necesarios pero hasta ahí y ellos que contraten seguridad”.

Mencionó que la mayoría no cuenta con seguridad propia por lo que exhortó a que lo hagan por lo menos en esta temporada que se avecina.