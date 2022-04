'No habrá mano dura con ambulantes', dice alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, descartó que se vayan a utilizar medidas drásticas y sin criterio para solucionar el problema de crecimiento del ambulantaje en la zona Centro de la ciudad; dijo que, por el contrario, se están realizando revisiones detalladas de los permisos y se emplean otras medidas para reubicarlos de forma ordenada y sin afectar su actividad de subsistencia.

Cuestionado esta semana y luego de que la Cámara Nacional de Comercio de Torreón (Canaco) informara sobre el crecimiento "desordenado" del ambulantaje en el primer cuadro de Torreón, el mandatario admitió que se trata de un tema que debe ser revisado a la brevedad y resuelto en consenso con todas las partes involucradas, aunque en todos los escenarios se privilegiará la aplicación de la ley con criterio y atendiendo el factor de los comerciantes que en verdad se dedican al ambulantaje para salir adelante, no así de quienes se dedican a esa actividad con otros objetivos.

TAMBIÉN LEE Detectan permisos de ambulantes con irregularidades en Torreón

Explica regidor que la anterior administración los expidió a los ambulantes

"Voy a la complejidad de este tema, los mecanismos y las vías son importantes, el que tengamos un problema como el ambulantaje no quiere decir que no exista una realidad. La realidad es que hay gente que probablemente el único mecanismo que pueda llevar (sustento)... No lo defiendo, sencillamente creo que tenemos que transitar de la informalidad a la formalidad mediante un mecanismo donde todos se beneficien; esto ya lo he planteado yo al seno de la cámara de comercio… No solamente es un acto de autoridad y 'quítense', porque puedes desproteger a familias que viven de eso".

VER MÁS Revisan ambulantaje en el Centro de Torreón

Realizan recorrido comerciantes y autoridades municipales

Cepeda admitió además que existen algunas propuestas para reubicar a los ambulantes en una zona que sea viable y legal, aunque en los casos que se detecten irregularidades habrá una aplicación de la ley como tal y para evitar que sigan reincidiendo en ese tipo de conductas de desorden.