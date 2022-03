No ganamos nada con mentir: gobernador de Querétaro

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, lanzó un tuit para reiterar que su responsabilidad "es decir la verdad" y que no gana nada al mentir, esto en relación a la polémica que sigue sobre la supuesta muerte de aficionados tras la riña entre barras en el estadio Corregidora.

En su cuenta oficial, el gobernador de Querétaro compartió su teléfono personal para que aquellas personas con algún "dato veraz" adicional a los hechos del sábado, que se lo hagan saber por dicha vía.

También replicó la información que ya había adelantado la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguia, sobre que 19 de los 26 ingresados al hospital ya fueron dados de alta.

El gobierno de Querétaro informó esta mañana que ya fueron dados de alta 19 de los 26 heridos por la violencia desatada en el Estadio la Corregidora el sábado pasado. Los seis restantes se encuentran en situación delicada y grave.

La secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, informó esta mañana que 19 personas fueron dadas de alta por mejoría.

Del resto precisó que hay una persona grave y otros cuatro delicados con traumatismo craneoencefálico. El resto permanece en el hospital con lesiones no graves. La mayoría de los heridos se encuentra en el Hospital General de Querétaro.

La mañana de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que se responsabilice al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN), de la violencia registrada el sábado.

"La enseñanza que nos deja esto, es no dejar de moralizar a México, de insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices, de que la felicidad no es la riqueza o no solo es eso sino estar bien con nosotros mismos y con el prójimo".

La tarde del sábado, tras un partido que se disputaba en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, un sector de la grada se vio afectada luego de una trifulca entre las porras de los Gallos Blancos del Querétaro y los Rojinegros del Atlas. Lo que derivó en 22 personas lesionadas, nueve de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos reportados como graves.

Corría el minuto 60 del partido entre Querétaro y Atlas con el marcador 0-1 a favor del equipo jalisciense, cuando se observaron los primeros disturbios en las tribunas del estadio.

Grupos de aficionados del Querétaro rompieron la cerca del Estadio La Corregidora que dividía a las porras, y entraron hacia las gradas donde se encontraban los seguidores del Atlas, lo que detonó una batalla campal entre ambas barras.

