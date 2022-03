'No existirá nadie igual a Carmen Salinas', familia de la actriz reacciona al tributo en los Oscar

Como cada año, en la entrega de los Premios Oscar se hace un recuento de los actores y actrices que perdieron la vida, en los meses previos a la ceremonia.

En esta ocasión, en las imágenes de los artistas que murieron figuró la lagunera Carmen Salinas, quien dejó de existir el 9 de diciembre de 2021 por complicaciones de un derrame cerebral.

En el recuento, también figuró el cineasta Felipe Cazals, el 16 de octubre del año anterior.

El nombre de Carmen se volvió tendencia en redes sociales tras su "aparición" en la premiación.

"Salió Carmen Salinas en el homenaje de los artistas que ya fallecieron en los Oscar, estoy llorando", "Awww la tía Carmen Salinas salió en los #Oscars" y "Bombos... Carmen Salinas apareció en el #InMemoriam de los #Oscars", fueron algunos de los comentarios en Twitter al respecto.

El Siglo de Torreón charló anoche con Gustavo Briones, sobrino de Carmen. Comentó que la familia se puso muy contenta cuando apareció la lagunera en los Oscar.

"No se maginan lo emocionado que estoy yo y toda la familia. Sentimos un orgullo enorme que no nos cabe en el corazón , con todo respeto no existirá jamás nadie igual a Carmen Salinas, su nombre está escrito con letras de oro en la historia", sostuvo Briones.