No estoy buscando ser embajador: Omar Fayad

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, descartó seguir la ruta de otros exmandatarios del PRI que fueron invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajadores y cónsules.

"Yo no estoy buscando ser embajador", dijo en entrevista en la vieja Casona de Xicoténcatl ante una posible invitación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que concluya su mandato.

Cuestionado sobre si el Presidente ya lo invitó a ser embajador, aseguró: "Ninguna, he sido muy claro y muy puntual con este tema. Yo no estoy buscando ser embajador, es un honor representar a México, no tengo ninguna duda, siempre lo he señalado. Ha sido una práctica, yo recuerdo los gobiernos priístas, cuántos personajes de la oposición fueron embajadores".

Dijo que hubo desacuerdos entre aquellos ahora expriistas que aceptaron la invitación del gobierno actual a ser embajadores con la dirigencia nacional del partido.

Insistió en que "en lo personal yo no estoy buscando una embajada, yo he planteado muy claramente cuál es mi situación, mi posición. Yo ya entregué cuentas, ya rendí mi sexto informe".

Respecto al tema del desafuero del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se pronunció que su proceso sea apegado a derecho, con garantías a los derechos humanos, al debido proceso y que el caso sea estrictamente conforme a la ley.

Calificó de un despropósito solicitar la renuncia de Moreno a la dirigencia nacional del PRI, cuando fue electo por 2 millones de militantes pues tiene que terminar su mandato