No estamos teniendo suerte con los goles: Leo Suárez previo al duelo Santos Vs. San Luis

Santos Laguna no pierde la fe en alcanzar el repechaje. El próximo domingo en la capital potosina necesitan ganar, además de varias combinaciones de resultados, para no quedar eliminados en el Clausura 2022.

"Vamos a afrontar el partido contra Atlético de San Luis con la responsabilidad que se merece. Con el equipo que somos, vamos a ir para adelante a buscar la victoria. Mientras exista uno por ciento de fe, nosotros vamos a confiar y confiamos en que se darán los resultados para ir a San Luis y ganar el partido", dijo el mediocampista pampero Leonardo Suárez.

El sudamericano, que en su primer torneo con la albiverde ha visto actividad en 805 minutos de juego, en los que ha aportado dos goles y tres asistencias, señaló que la suerte a la ofensiva, no ha estado con ellos en la campaña.

"Uno de los factores que he notado desde dentro, es que no estamos teniendo suerte con los goles. Tuvimos muchas chances en el partido contra Monterrey, después también contra León. El balón no está queriendo entrar, pero nosotros seguimos en la misma línea de siempre ir para adelante, nunca rendirnos y seguir metiéndole", apuntó.

Suárez también aseguró que los laguneros enfrentarán el partido ante San Luis con la mayor responsabilidad, independientemente de lo que ocurra en el resto de la jornada.

"Todos saben lo que es Santos y lo que ha sido en los últimos años. Tuvimos muchos altibajos, partidos buenos y otros malos, pero se toma con responsabilidad. Si no se puede, nosotros vamos a estar en deuda, porque uno siempre quiere terminar lo más arriba posible".

En cuanto a la continuidad, el fino volante zurdo, confesó que son un equipo, que siempre va a estar a disposición del entrenador en turno, destacando las ganas de revertir el mal arranque de campaña de enero pasado.

"Somos jugadores del club y tenemos que tomarlo todo con responsabilidad y ser profesionales. Tenemos que ser responsables, entrenar de la mejor manera y dejar la vida en cada partido", expresó.

Dijo sentirse muy bien físicamente y desde su llegada a la Comarca Lagunera, su actitud no es negociable y siempre dará lo mejor de él, donde incluso en los últimos dos partidos, tuvo la posibilidad de tener el gol muy cerca.

Por último, Leo habló sobre su rendimiento y el futuro verdiblanco: "El sacrificio, correr y meter eso es algo que se negocia. Estoy muy feliz en Santos y espero seguir mejorando para tomar mi mejor nivel y así darle muchas alegrías al club".

Lesionado

En el último encuentro del torneo, los Guerreros no podrán contar con el "Chato" Ávila, quien presenta un esguince grado uno en la muñeca derecha.

Y es que Santos Laguna comunicó que el mediocampista, quien había sido requerido de relevo en los últimos encuentros bajo el interinato institucional de Eduardo Fentanes, tendrá un tiempo estimado de recuperación de una semana.

Es por ello, que los tiempos no le darán al formado en los Rojinegros del Atlas y que pasó por la Jaiba Brava para el choque contra los potosinos, donde los albiverdes definirán su futuro en el Clausura 2022.