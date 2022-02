'No está bien informado'; AMLO arremete contra Blinken por comentario sobre periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que se informe y que no actúe de manera injerencista porque México no es una colonia estadounidense, además de que no son ciertos sus comentarios sobre la situación de los periodistas en el país.

Esto luego de que el funcionario estadounidense externó su preocupación por la cantidad de periodistas asesinados en México.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, dijo el número dos de la administración de Joe Biden a través de Twitter.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que Blinken está mal informado, “porque de lo contrario estaría actuando de mala fe”.

“Lo que él está sosteniendo no es cierto, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado y si el Jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado”.

Señaló que si Blinken opina sobre la situación de periodistas en México, le gustaría que le informe por qué financian a un grupo opositor a su gobierno, legal, legítimo. “¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González?, que me responda”.

Señaló que es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que están atendiendo, “pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, oscuridad de la casa… Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos”.