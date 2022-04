No está acéfalo el DIF: Román Alberto Cepeda sobre director del sistema

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, negó que el director del DIF municipal, Carlos Bustos, haya renunciado y con ello se haya dejado acéfalo al sistema, esto en referencia a las versiones que han trascendido a la prensa de parte de trabajadores, mismos que señalan que Bustos ha dejado de acudir a su oficina desde la semana pasada y como parte de una supuesta renuncia.

Fue durante este miércoles por la mañana que el mandatario se refirió al tema del DIF Torreón, sistema del que dijo que mantiene a Carlos Bustos como su director, aunque en el mismo sentido admitió que podrían darse algunos cambios en su gabinete y derivado de los procesos de análisis y revisión de desempeño, mismos que se llevan a cabo desde el arranque de su administración en enero pasado.

"Acéfalo nunca ha estado nada, ni va haber nada porque hay mucho trabajo por hacer, no está acéfalo el DIF, seguimos trabajando, como yo lo comenté desde un inicio hay un periodo de evaluación para todos y es importante, afortunadamente han marchado muy bien las cosas, es posible que haya algunos enroques más adelante pero ahorita no hay movimientos, Carlos Bustos sigue al frente de la institución".

Cepeda señaló que este mismo miércoles se estará llevando a cabo una reunión de coordinación con las y los directores de cada una de las áreas de su gabinete, en las cuales se habrán de revisar los avances y rendimientos, de forma que puedan darse más enroques no solamente en lo que respecta al DIF Torreón, sino en otras direcciones más y de cara al cumplimiento de sus primeros 100 días de gobierno.

"Yo lo había comentado, sí es posible pero ahorita no hay movimientos y no hay cambios también, puede haber enroques, no hay renuncias, puede haber algunos enroques dentro de la administración... No necesariamente puede ser Carlos (Bustos), Carlos es uno de los que se puede mover pero hay varios todavía que lo estamos analizando y ¿por qué?, todos son útiles pero al final del camino y lo dice un hombre que tiene pues una trayectoria de un poquito más de 27 años, siempre una nueva responsabilidad implica un nuevo reto, algo nuevo qué hacer y bueno, a veces te acomodan más unos temas que otros, afortunadamente todos con buenos resultados pero queremos la verdad la excelencia, lo mejor que podamos dar".

Señaló el mandatario que el trabajo en el sistema DIF Torreón se está realizando con normalidad hasta este miércoles, además de que las versiones que trascendieron a la prensa desde los trabajadores de esa área son "rumores", posiblemente derivados de los anuncios de enroques que se habrán de ejecutar en próximos días.

Cabe recordar que en el arranque de la administración municipal tampoco se tuvo claridad respecto a las personas designadas al frente de áreas como Protección Civil o el Archivo Municipal, sin embargo en todo momento el alcalde Cepeda negó que se estuviera trabajando de forma acéfala y que siempre se atendieron los temas regulares y servicios de cada dirección involucrada.