No es un tema de moda: alcalde de Torreón sobre Unidad Municipal de Derechos Humanos

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se refirió este martes a la elección pendiente que se tiene en la recién presentada Unidad Municipal de Derechos Humanos, iniciativa sin precedentes en todo Coahuila pero que fue presentada sin tener electa a la persona que lo encabezará.

Señaló el mandatario que ninguno de los tres perfiles que se han considerado fue “rechazado”, en su lugar afirmó que se trata de un proceso en el que no existe “ninguna prisa” y del que por el contrario se espera una adecuada elección y tomando en cuenta la importancia de esta nueva área de la administración.

“Es importante que se vea de parte de la comisión, de parte de todos los regidores, los que están en la comisión y directamente votan… No, no hubo ningún rechazo, al contrario, era un tema para que se tuviera la oportunidad de poder ver los perfiles, pudiéramos haber hecho de manera ejecutiva, pero es importante que lo vea la comisión y que vean y tengan el tiempo suficiente, no había ninguna prisa tampoco, entonces tenemos prisa en otros temas que tienen que ver con algunos cambios… Yo creo que eso debe de ser con calma porque es un tema sensible, es un tema de fondo y es un tema en el que toda la administración va a estar con ese derecho fundamental”.

Cepeda destacó que Torreón se convierte en el primer municipio de Coahuila que tiene su propia Unidad de Derechos Humanos, lo que permite una apertura en la democracia, la justicia social, derechos fundamentales y además favorece el desarrollo de un Ayuntamiento en el que todos sus órganos puedan mejorar en temas de servicio y atención adecuada.

“No son caprichos, no es un tema de moda, nos ocupa y nos preocupa, esto de ser el primer municipio del estado en tenerlo, es una gran satisfacción… Tenemos toda una estrategia, no solamente de acciones, sino de políticas públicas en ese sentido”.