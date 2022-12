'No es tiempo de un aumento': Canacope

Tras la aprobación de un aumento de 20 por ciento al salario mínimo, empresarios de distintos sectores se manifestaron en contra de esta medida bajo el argumento de que no están dadas las condiciones para ello.

"Yo creo que ahorita no es tiempo para un aumento puesto que todo esto nos va a afectar", mencionó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora.

Y expuso que esta medida genera un conflicto no solamente para el comercio sino para la ciudadanía en general, "yo creo que más que ahorita estar sentados pensando en eso, yo creo que más bien el presidente lo que debe hacer ahorita es sentarse a hacer una mesa de trabajo para apoyar al comercio local", consideró.

Y opinó que este tipo de acciones merman la economía de las pequeñas empresas. "No creo que sea factible estar viendo como cadenas llegan y luego al abrir sus negocios, pues esto genera que todos los comercios de alrededor se tienen que retirar, terminan cerrando sus tiendas", externó.

Por lo que reiteró que más bien se debería estar pensando cómo combatir la inflación ya que es un tema que está afectando a la ciudadanía en general y a los empresarios.

"Yo creo que no es a nivel solamente Durango sino a nivel nacional, ahorita está muy difícil la economía es un golpe muy fuerte en la economía y el estar pensando ahorita en un aumento cuando no se ha logrado apoyar", comentó.

Por lo que insistió que se deben hacer mesas de trabajo con los comerciantes.

'PYMES NO ESTÁN PREPARADAS'

Aunque es sabido que el salario de los trabajadores ya no les alcanza ni para completar la canasta básica, será muy complicado para las empresas poder solventar el 20 por ciento de incremento al salario mínimo que se aprobó.

A decir del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), capítulo Durango, Eduardo Rodríguez Gálvez, sobre todo las empresas pequeñas y medianas tendrán severas dificultades para poder costear el incremento salarial.

"Es merecido ese aumento, sin embargo, mayormente las Pymes no estamos preparadas para ese aumento, desafortunadamente las Pymes vamos a ser las que más vamos a sufrir con ese incremento", manifestó.

En tal sentido, reconoció que la inflación y otros aspectos han mermado el salario mínimo de los trabajadores, por lo que sí es necesario el aumento, pero reiteró que las empresas tampoco están en las mejores condiciones.

"Casi es imperativo, el salario mínimo como tal es insuficiente, es merecido pero las Pymes no están al día de hoy preparadas para ese tipo de aumentos y eso conlleva tomar ciertos riesgos, habría que valorar donde es más fuerte el riesgo donde las Pymes sufran y puedan cerrar algunas o también que el salario no tenga ese aumento, también el impacto que tiene que cuando el trabajador con un salario mínimo al día de hoy, no completa", manifestó.

Y agregó que las posibilidades reales de incremento de las empresas locales son de siete, ocho por ciento, "sin embargo ahí entra mucho el tema de conciliación", agregó.

Y es que, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo federal, confirmó que ya es oficial el incremento del 20 por ciento al salario mínimo. Así, a partir del 1 de enero el salario mínimo general será de 207 pesos diarios.

'INOPERABLE'

Mujeres empresarias ven con preocupación la determinación de aumentar un 20 por ciento el salario mínimo. Su representante Diana Ocón, consideró que es inoperable.

"Nosotros sí lo vemos preocupante desde que lo estaban proponiendo, desde entonces era para nosotros una amenaza real puesto que aparentemente se dice que es únicamente el incremento del 20 por ciento al salario mínimo y aún cuando muchos de nosotros en pequeñas y medianas empresas no pagamos los salarios mínimos, la verdad es que tenemos que revisar con nuestros colaboradores", indicó.

En tal sentido, expuso que a raíz de esta determinación, aunque no se paga el salario mínimo en estas empresas, se tendrá que revisar la posibilidad de aumentar un 10 ó un 15 por ciento.

Refirió que se habla de aproximadamente un aumento de 35 pesos diarios, que mensualmente serían aproximadamente mil pesos por lo que, por lo pronto, es muy complicado.