No dejaré pasar más decisiones de la dirigencia del PRI: Osorio Chong

Al asegurar que en el interior del país hay una inconformidad en contra de la dirigencia del PRI encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, el coordinador de la bancada priista en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que en 15 o 20 días más hará un anuncio importante.

Sin precisar si se creará un movimiento o corriente al interior del partido, Osorio Chong advirtió que el Comité Ejecutivo Nacional no puede seguir tomando decisiones contrarias al interés de los priistas sin que nadie diga nada.

"Lo que debe quedar claro es que no pueden seguir pasando las cosas y que nadie se manifieste, de tal manera en el que lleve la voz de muchos en el interior del país, miles, muchísimos priistas, que hay una inconformidad latente y que queremos exponerla a partir de que sean las propias voces de todas las regiones, que puedan manifestarlo y plantearlo", expresó.

El exsecretario de Gobernación denunció que durante la gestión de Alejandro Moreno ha venido dándose un proceso de centralización de todas las decisiones del partido, "en el que más allá de que la militancia sea la que mande, se quiere dar todas las facultades a la dirigencia".

"De mi parte no he estado de acuerdo, ni siquiera he participado (en las sesiones del Consejo Político Nacional). Creo que no es el camino de un partido que nació escuchando todas las voces, de todas las regiones del país, ahora de todo lo que se queja la dirigencia hacia otros partidos o hacia el gobierno, lo realizan en un cambio de estatutos que, insisto, va en contra de su esencia", puntualizó.

Miguel Ángel Osorio anunció que impugnará los cambios a los estatutos del PRI aprobados en la sesión del Consejo Político Nacional del pasado lunes 10 de octubre.

Descarta búsqueda de la dirigencia nacional del PRI

Y aunque descartó por el momento estar en búsqueda de la dirigencia nacional del PRI, insistió en que no se puede dejar pasar lo que está ocurriendo en el partido.

"De acuerdo con los estatutos no estamos en tiempo (de elecciones internas), pero no puedo dejar que sigan pasando sin que nadie lo note, lo precise lo que es la molestia y se viene diciendo en cada región, en cada seccional, en cada colonia, de los muchos militantes que tenemos", remarcó.

El senador por Hidalgo sostuvo que debe quedar claro que él está en favor y tiene un compromiso real para que continúe la coalición Va por México, a diferencia de la dirigencia del partido que faltó a su palabra y traicionó a sus aliados del PAN y el PRD.

"Haremos este tipo de anuncios que permitan diferenciar dentro del PRI a quienes queremos de verdad una alianza, lo hacemos con un gran compromiso democrático del país y por supuesto quienes queremos que haya una competencia real para el 24", afirmó.

Dijo que aunque no ha platicado con el resto de los coordinadores parlamentarios de oposición en el Senado, es necesario que se mantenga el bloque de contención que integran PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Grupo Plural y PRD.

Señaló que la presentación de la acción de inconstitucionalidad contra la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un buen avance en el sentido de que "las cosas importantes nos hacen unirnos".