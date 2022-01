Niño de 11 años muere por COVID-19 en La Laguna; no tenía comorbilidades

La Secretaría de Salud de Coahuila reportó este miércoles la muerte de un niño de 11 años tras sufrir complicaciones después de que se infectara del virus SARS-CoV-2.

El menor es originario del municipio de Matamoros pero su deceso ocurrió en el Hospital General de Zona (HGZ) número 18 del IMSS de Torreón, el pasado lunes 10 de enero del presente año, a las 11:35 de la mañana.

Las autoridades de salud informaron que el niño no tenía comorbilidades y que durante su atención presentó sepsis y choque séptico.

Según documentos oficiales a los que El Siglo de Torreón tuvo acceso se pudo conocer que el menor primero recibió atención médica en la Clínica número 20 del IMSS en el municipio de Francisco I. Madero y la detección del virus se hizo a través de la prueba rápida inmunocromatográfica para antígenos de SARS-CoV-2. El diagnóstico de envío urgente a la Clínica número 18 del IMSS fue shock hipovolémico y dolor abdominal. Fue su madre quien refirió un cuadro de cuatro días con dolor abdominal, náuseas y vómito.

Este día, las autoridades de salud reportaron un total de 19 fallecimientos por COVID-19 distribuidos de la siguiente forma: 6 en Torreón, fueron 3 mujeres de 73, 82 y 93 años de edad y 3 hombres de 52, 71 y 80 años.

En Saltillo se reportaron 5 muertes; fueron 4 hombres de 34, 64, 77 y 82 años y una mujer de 68 años.

En Sabinas se reportó la muerte de una mujer de 66 años; en Parras de la Fuente murió una mujer de 70 años; en Matamoros el niño de 11 años; en Frontera un hombre de 63 años; en Francisco I. Madero un hombre de 79 años; Ramos Arizpe un hombre de 80 años y una mujer de 56 años y en Acuña una mujer de 65 años. En los casos de las personas adultas, en el reporte estatal no se informa si tenían comorbilidades o si contaban o no con su esquema completo de vacunación antiCOVID. Hay que recordar que los niños y las niñas, todavía no están considerados dentro la población vacunable contra el COVID-19.

Cabe hacer mención que pueden transcurrir varios días para que se oficialice el fallecimiento por COVID-19 ya que se debe emitir el acta de defunción por parte de las autoridades competentes en donde consta el día y la hora de la muerte de la persona.