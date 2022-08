Edith Medina, alumna del Tec Laguna, sueña con transformar el mundo

"Ningún sueño es imposible por muy grande que sea y yo quiero ser una semilla que pueda transformar el mundo el día de mañana".

Edith Esmeralda Medina García tiene 20 años, es lagunera y recién se ubicó entre las 50 mejores estudiantes del mundo, que ahora mismo compiten por el Global Student Prize, creado por Varkey Foundation en alianza con Chegg, una empresa estadounidense de tecnología educativa con sede en Santa Clara, California.

El comité evaluador elegirá al estudiante excepcional, quien tenga impacto real en el aprendizaje, la vida de sus compañeros y en la sociedad más allá. El gran premio es de 100 mil dólares y de ganarlo, Edith lo utilizaría para crear un programa internacional de robótica en el que se impulse en niños y niñas de bajos recursos o en situación de calle la tendencia mundial STEM, que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

También buscaría formar una asociación civil para apoyar a la población infantil y seguir perfeccionando un proyecto que tiene en solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y que se denomina "Dispositivo Mecatrónico para al aprendizaje del sistema braille". Para este prototipo ya está trabajando con metodologías de aprendizaje y su fuente de inspiración fue Valentina, una niña con discapacidad visual.

"Las personas que más me inspiran a que podemos mejorar como sociedad siempre son los niños porque son unas esponjitas, entre más les enseñas o les muestras lo que pueden hacer para bien, su camino se va a dirigir a hacer algo bueno en la sociedad. Hablar de las STEM es algo muy amplio, hay niños que están involucrados pero hay otros que sueñan con hacerlo y no está en sus posibilidades, eso es algo de lo que me gustaría hacer", expresó.

BRILLANTE ALUMNA

La brillante alumna del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Laguna recordó que para el Global Student Prize, se registraron 7 mil estudiantes del mundo. En su postulación, Edith expuso los logros que ha obtenido en su vida estudiantil así como sus contribuciones científicas y tecnológicas, dijo cuáles fueron sus fuentes de inspiración y explicó lo valioso que resulta para ella la inclusión social y educativa.

Los miles de alumnos fueron evaluados por sus logros académicos, el impacto que generaron en sus compañeros, la forma en que marcaron la diferencia en su comunidad, cómo superaron los desafíos, cómo encarnaron la creatividad y la innovación y su manera de actuar como ciudadanos globales.

Edith Esmeralda forma parte de los 50 mejores estudiantes y estará participando en la ronda de semifinales donde se elegirán a 10 alumnos. Los resultados se darán a conocer el próximo mes de agosto y posteriormente, se difundirá el nombre de la estudiante o el estudiante que ganará la segunda edición de Global Student Prize. De la región de Latinoamérica y el Caribe, hay estudiantes finalistas de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Venezuela, Brasil, Ecuador, Jamaica y República Dominicana.

'SOY UNA SOÑADORA MUY GRANDE'

Edith dijo a El Siglo de Torreón que está muy contenta porque en la inclusión social encontró uno de sus propósitos de vida. Está convencida de que en cualquier momento se dará más oportunidad a las personas con discapacidad en la industria.

"Una vez yo platicaba con uno de mis maestros y le dije 'imagínese una persona que tenga alguna discapacidad, la que usted guste, trabajando como uno de los mejores ingenieros de una empresa local o mundialmente reconocida'. Imagínense que sea posible porque les brindamos las herramientas desde una institución pequeña como primaria, secundaria, prepa y universidad. Soy una soñadora muy grande y me gusta ver esto como un propósito de vida, ¿cómo podemos comenzar a cambiar el mundo y ser totalmente inclusivos?, hay que ponernos un día en los zapatos de las otras personas y ser más empáticos".

Edith Esmeralda Medina García tiene otras metas a futuro. El sueño de toda su vida es trabajar en una Agencia Aeroespacial con proyectos de investigación, pero también está en su mente convertirse en la primera mujer presidenta de México para atender el rezago educativo y la crisis en el sistema de salud.

"Voy a lograrlo, en algún momento eso se va a cruzar conmigo, quiero hacer algo tan grande en el país que sea digno de reconocerse", concluyó.

Alumna destacada

Edith Esmeralda es líder y mentora del equipo de robótica del Conalep plantel Torreón. En esta escuela cursó el bachillerato.

* Ha participado en la impartición de clases de robótica en la asociación civil Ver Contigo A.C. de Torreón, que atiende principalmente a niños y niñas con discapacidad visual. La estudiante se interesó en proyectos de investigación asociados a la Tiflotecnología.

* En la actualidad, es alumna de la carrera de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

* Fue reconocida por la Unesco en su programa "Historias que Inspiran" por sus proyectos de tecnología accesible, creando el primer club de robótica para niños con discapacidad visual en su país, además de realizar diversas actividades de voluntariado.

* Ha participado en la Feria de Ciencias e Ingeniería de Coahuila 2021 y es miembro del comité ejecutivo de la Red de Divulgación Científica del Norte de México.