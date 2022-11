Niña baila en pleno desfile de la Revolución Mexicana y se vuelve viral

Porque a veces el cuerpo solo quiere ser feliz y no obedece órdenes ni responde a situaciones específicas en las que puede estar envuelto. Es lo que le pasó a una niña de una escolta que poco le importó estar en medio de un desfile escolar, pues se puso a bailar banda, y su tierna reacción no tardó mucho en volverse viral en las redes sociales.

Cada 20 de noviembre se festeja el inicio de la Revolución Mexicana, y aunque generalmente en ese día no hay clases en las aulas, las escuelas del país organizan diferentes ceremonias para conmemorar la fecha, con actividades variadas, tales como bailables, discursos y los tradicionales desfiles.

Una situación llena de ternura se vivió con una pequeña integrante de una escolta de una escuela pública, quien se volvió la sensación de los espectadores, tanto del desfile como de las redes sociales, tras dejarse llevar por el ritmo de una canción de norteños.

Tanta fue la emoción de la niña que destacó entre los demás integrantes de la formación, pues mientras sus compañeros de la escolta se encontraban detenidos, esperando que la marcha continuara, la menor aprovechó ese espacio para sonreír y presumir sus mejores pasos, dejándose llevar así por la pegajosa música.

Con el título: "desfile de la Revolución Mexicana se robó el show la niña" y con "La boda Del Huitlacoche" de Carín León como canción de fondo, fue cómo la usuaria gabyps85 en TikTok (@gabyps85) registró el tierno momento cuando la pequeña comenzó a mover desenfrenadamente sus manos y cuerpo, mientras los presentes que se encontraban en las banquetas no paraban de reír y de vitorearla para que continuara con el baile.

En el video se observa que la gente alrededor aplaudía y la menor continuaba moviéndose feliz a pesar de que la maestra le pedía, también con una sonrisa en su cara, que se acoplara con el resto de sus compañeros y dejara de bailar.

A pesar de indicarle que siguiera con la posición de firmes, la menor, aunque en menor intensidad, no paró con su movimiento. No fue hasta que la maestra se acercó a la niña para decirle al oído que se mantuviera quieta que finalmente cedió y tuvo que contener sus ganas de seguir zapateando.

En las reacciones y los comentarios de gabyps85 se observa cómo los usuarios ovacionan y elogian lo bien que baila la niña, sacando "los prohibidos" en el desfile. El clip cuenta en este momento con más de 18 millones de visitas, y cerca de 1.1 millones de me gusta, siendo viralizado también en otras redes como Facebook o Youtube.

Los comentarios del video original están llenos de ingenio celebrando esta curiosa situación, y también reúnen una gran cantidad de "likes". Entre los más destacados se encuentran: "Por más que ella quería estar quieta, la música lo dominaba"; "Ok maestra pero mi cuerpo no obedece"; "La niña: para qué me invitan si ya saben cómo soy"; "La maestra firmes y ella bailando firme", entre otros.