Niegan salida de director de DIF Torreón pero admiten próximos enroques

Carlos Alberto Bustos Rodríguez negó este martes que haya dejado la dirección general del Sistema DIF Torreón como lo señaló personal que labora en esta dependencia. Trabajadores que prefirieron no revelar su nombre por temor a represalias, comentaron que el pasado jueves fue el último día de trabajo del funcionario por lo que el viernes ya no se presentó a trabajar, junto con dos de sus asistentes. Comentaron que su oficina ha estado cerrada en estos últimos días y que incluso, a varios de ellos se les notificó de su salida.

Adicional a ello, la propia Jefa de Relaciones Públicas en DIF, Geraldine Sotomayor dijo esta mañana que todavía no sabían quién se quedaría en su puesto. Hoy mismo, El Siglo de Torreón acudió a Ciudad DIF y el director no se encontraba.

Por su parte, el área de Prensa del ayuntamiento informó que Bustos Rodríguez seguía en el DIF, según lo que les había comentado Fernando Ariel Martínez, secretario particular del alcalde Román Cepeda.

Sin embargo, confirmaron que habrá enroques en esta dependencia pero que esto se dará hasta que lo determine el presidente municipal.

Finalmente, El Siglo de Torreón se puso en contacto con Carlos Alberto Bustos Rodríguez y dijo que: “hasta el momento soy director del DIF, siguiendo con las funciones administrativas y operativas, con cabalidad totalmente”.

Él asegura que ha estado cumpliendo en tiempo y forma con sus responsabilidades y agregó que no ha estado en su oficina desde el viernes porque no todo el trabajo es ahí, aunque no detalló cuáles asuntos laborales ha estado atendiendo en campo.

Sobre los futuros enroques en el DIF, Bustos Rodríguez comentó que ha trabajado siempre de la mano del alcalde por lo que está abierto para cualquier instrucción o encomienda.

Cabe hacer mención que a más de tres meses que inició la administración municipal no hay un enlace de Comunicación en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio.