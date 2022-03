Niegan explosión tras colisión entre trenes en Gómez Palacio

La Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio descartó que se haya registrado una explosión tras el accidente ferroviario registrado la noche del jueves frente al ejido El Vergel; también aclaró que el estruendo que se escuchó se debió al impacto de las máquinas. La dirección anunció posibles sanciones por parte del Municipio hacia la empresa.

José Miguel Martínez Mejía, director de Protección Civil, comentó que en coordinación con las direcciones de Protección de Obras Públicas y Jurídico analizarán una posible sanción contra Ferromex.

"Por parte del Municipio claro que puede haber alguna sanción; recordemos que el simple hecho de movilizar a los cuerpos de emergencia y presentar daños en terrenos propiedad del Municipio puede conllevar a sanciones. Estamos analizando… vamos a tener una reunión de Obras Públicas con la Dirección Jurídica del Municipio para ver si se puede hacer una posible sanción", explicó el titular.

Asimismo, informó que la empresa lleva a cabo, de forma interna, una investigación para conocer las causas del accidente que, aseguró, no dejó resultados fatales, aunque adelantó que no se descarta que haya sido producto de un error humano.

"Ahorita se está realizando una investigación por parte de personal de Ferromex; sin embargo, podemos decir que lo más probable es que haya sido una falla humana en el tema de un cambio de vía. Fue un percance que a nivel interno están tratando de investigar, sí se presenta un error porque un tren que estaba estacionado, llega un tren y se impacta, un tren en movimiento y debido a eso se presenta el descarrilamiento y posteriormente el incendio que fue el que nos hizo la movilización de todos los cuerpos de emergencia", detalló el funcionario.

Sobre el estruendo que fue confundido por los vecinos del lugar con una explosión, aseguró que no hubo tal.

"No hubo ninguna explosión... lo que escuchó la gente fue el estruendo del impacto, del descarrilamiento, el incendio que se presenta por la fuga de diésel de los tanques", explicó.

Cabe recordar que cada máquina del tren lleva un tanque de aproximadamente 15 mil litros en cada uno de sus lados, "eso fue lo que nos generó batallar alrededor de cuatro horas para tratar de apagar el incendio", dijo Martínez Mejía.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas de gravedad ni de los operarios ni de los habitantes cercanos a El Vergel.

En el reporte de la dirección se informó que se les practicó una valoración inicial a los maquinistas Luis Carlos Pizarro de la Rosa, de 35 años de edad; Antonio Mireles Herrera, de 58; y a José Luis Balderas Ramírez, de 42 años, quienes presentaron múltiples contusiones, por lo que fueron traslados a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad.

Aunque insistió que los resultados no fueron mayores. "Aquí lo más importante es que no hubo ninguna afectación a la comunidad de El Vergel que estaba más cerca, estaba una gasolinera a escasos metros también, hay una fábrica muy cercana, lo más importante para nosotros para Protección Civil para el Municipio es que no se presentó ningún percance más grande".