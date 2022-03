Nick Torres se integra a pretemporada del Unión Laguna

Con las incorporaciones de Luis Gamez y Nick Torres, peloteros estelares de la organización, los Algodoneros del Unión Laguna cumplieron ayer con su día 27 en trabajos de pretemporada, en el estadio de beisbol de la Revolución.

Luego del arribo del cañonero Torres y el abridor Gamez, solamente falta por reportar el lanzador Mike Kickham, quien estará llegando a La Laguna en los próximos días para encarar los juegos de pretemporada junto a la tropa dirigida por Óscar Manuel Robles. Los Algodoneros sostuvieron ayer una práctica matutina en el estadio, donde todo el diamante se vio ocupado por los numerosos peloteros, hasta que se desalojó para la práctica de bateo, en cuyo grupo de honor lucieron Erick Aybar, Jhoan Ureña, Yangervis Solarte, "Jesse" Castillo y el propio Nicholas Cawley Torres.

Las actividades agendadas para el martes concluyeron por la tarde, con un entrenamiento de pesas y ejercicios aeróbicos en el gimnasio de un reconocido club privado de la localidad. Hoy se estará definiendo al grupo de jugadores que viaje con destino a Monclova, para enfrentar mañana su primer encuentro de pretemporada; hoy mismo, en la explanada del estadio, se realizará la presentación oficial de los uniformes que lucirán los Algodoneros durante la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Luego del tremendo 2021 que tuvo Nick Torres con el conjunto lagunero, promediando .311 al bat, con 53 carreras remolcadas y 15 cuadrangulares, ahora llega con nuevas expectativas sabiendo del equipo que se conformó: "hay una gran expectación este año, hay un gran equipo, con mucho talento, mucha experiencia, creo que este equipo es diferente al de antes, quizás la pregunta sea, qué tan bien nos conjuntemos, si nuestra química es buena, creo que podemos llegar lejos este año", aseguró en entrevista.

Durante el invierno, el nacido hace 28 años en Lakewood, California, se mantuvo en un gran nivel, con el mismo promedio de bateo, además de 9 vuelacercas y 37 impulsadas, vistiendo el uniforme de los Naranjeros de Hermosillo. Nick se siente cómodo jugando como Algodonero: "estoy muy emocionado por regresar, nunca me la he pasado tan bien jugando en México como aquí, en especial por los aficionados, el hecho de que hayamos ganado más juegos el año pasado, trajo más aficionados, esperamos hacer lo mismo este año, así que esperamos que todas las noches vengan a vernos, el año pasado nuestra expectativa era hacer una buena temporada, pero este año, la primera META son los playoffs, sin duda", adelantó.

Ante el poder que demostró tener en sus canillas, Torres podría ser considerado para jugar en la parte media del Line Up, contrario al año pasado, cuando fue segundo bat durante toda la temporada, pero eso no es algo que inquiete al californiano: "yo me siento cómodo en cualquier lugar donde pueda ayudar al equipo a ganar juegos. Bateando como segundo aquí en Laguna me sentí muy bien, me gustó, se dice que el pitcher suele estar algo "dormido" contra el segundo bat, pero con Hermosillo durante el invierno jugué como cuarto bat y también estuve satisfecho con mi temporada, así que en cualquier lugar donde me pongan, yo trataré de dar lo mejor", sentenció.