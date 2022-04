'Ni te alcanza para el diesel', Salinas Pliego a David Faitelson ante la 'compra' de su yate

Vaya situación que protagonizaron Ricardo Salinas Pliega y David Faitelson luego de que el comentarista le preguntara al empresario a cuánto costaba su lujoso yate, algo que al creador de TV Azteca no le agradó, lanzándole una contundente respuesta.

Fue hace un par de días atrás cuando el comentarista de fútbol dijo para el Escorpión Dorado que Salinas Pliego lo había despedido a él y a José Ramón Fernández por insultar a Moisés Saba. Ante esto, el empresario afirmó que esperaba que David le ofreciera una disculpa de manera pública, además de afirmar que le interpondría una demanda por difamación si no lo hacía.

A tiempo de esto, David Faitelson ‘comenzó la guerra’ y a través de su cuenta de Twitter, el comentarista le preguntó a Salinas Pliego cuánto costaba su lujoso yate, en donde sacó a relucir la supuesta demanda que el empresario le impuso al comentarista:

“Saludos, Don Ricardo ¿Está en venta? Sigo interesado, ¿O lo incluimos en el muy remoto caso de que usted llegue a perder la demanda?”, escribió Faitleson.

Ante este cuestionamiento, Ricardo Salinas Pliego no dudó en reaccionar , y con un contundente mensaje respondió el cuestionamiento del periodista deportivo:

¿David, para qué me pregunta? Los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al ‘arco’... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene un rayón la pintura para alguien que sí me lo puede comprar”, respondió contundente.

Por supuesto que esta contestación desató un sin fin de comentarios, en donde usuarios aplaudían la respuesta del empresario: “Está respuesta es ¡ÉPICA! maestro! al buen entendedor pocas palabras, pero lo trataré de traducir.. "No se haga pendejo" no le alcanza, saludos”.