Ni rojo, ni guinda; 'yo vengo de azul', asegura Aispuro

La suspicacia para responder una pregunta de bote pronto, generó las risas al final de la entrevista con el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

¿Rojo o Guinda?, se le preguntó.

-No, yo vengo de azul, recalcó, mientras se veía la ropa.

Para el 'güero Aispuro', como le dicen de cariño, le es muy difícil dejar su papel de Gobernador. En casi todo momento de la entrevista que esta Casa Editora le realizó, el mandatario habló en tercera persona, sin embargo precisó en primera: yo hasta el 15 a las 11 de la mañana voy a seguir con mi responsabilidad y lo haré con el mismo entusiasmo y me siento muy satisfecho de haber logrado esta meta. Siempre quise ser Gobernador, más nunca me imaginé que sería en estas circunstancias de la pandemia.

-Lo hemos visto a usted un poco más conciliador que otros mandatarios de oposición, con la visión del presidente López Obrador. ¿Tiene usted coincidencias con él?

En todos los proyectos que hay. Todos los actores políticos tenemos coincidencias y si eso es para que impulsar el proyectos a favor de la población tenemos que hacer afloren las coincidencias y las diferencias.

No existe unidad de pensamiento. Siempre habrá mecanismos diferentes para solucionar los problemas. Y en el proyecto de Agua Saludable coincidimos con el gobierno federal. Por eso, cuando me dicen no se hará el Metrobús, pero sí Agua Saludable... Y ese mismo día le dije al presidente, no sabe cómo le agradezco esto, ya que el proyecto del Metrobús es muy importante y vamos a seguir luchando, yo no sé si en el próximo gobierno se vaya a insistir. Pero el proyecto del Metrobús, a lo que significa socialmente y financieramente Agua Saludable, existe una diferencia abismal. Si resolvemos hoy el problema del agua será un acierto histórico. Reconocemos que el Metrobús es importante y Coahuila ya llevaba camino avanzado, y nosotros cuando quisimos avanzar se dieron obstáculos, y en muchas ocasiones perdiendo se gana. Y mucha gente podrá decir que perdió el gobernador por el proyecto de transporte, pero ganamos otro más importante. Estos 11 mil millones de pesos que anunció el presidente, probablemente no sean suficiente y estoy seguro que el presidente le va meter todo lo que sea necesario.

-Y en una de esas hasta alcanzan el Metrobús de Coahuila.

En la medida que avance Coahuila, se avanza en Durango. Muchos problemas son de carácter metropolitano. Son necesidades que son lo mismo en toda la zona. Ya que sólo se hace en la parte de Coahuila, no será el mismo beneficio. Ni a Coahuila le sirve que no llegue hasta Gómez y Lerdo.

-Aquí ya sabemos que la contienda electoral está definida. Está la alianza que se conformó entre el PRI, PAN y PRD y por otro lado está la ola guinda. ¿Qué perspectiva le ve usted a este proceso electoral?

Mira, como Gobernador yo estaré siempre muy atento a que haya orden, a que las pasiones que son normales en el proceso electoral, que mantengamos la paz, la armonía en lo general y esa es la responsabilidad como gobernador. Los candidatos puedan hacer campaña sin ninguna limitante más que la Ley les establece. Mi compromiso es que los durangueses puedan salir libremente a votar. Ya voy por mi cuarto proceso electoral y en los tres procesos anteriores hemos dejado constancia que los candidatos han tenido toda la libertad para hacer campaña de acuerdo a la Ley.

-Dejando a un lado su papel de gobernador, ¿Cómo se encuentra el 'güero' Aispuro?

Muy contento, fíjate. Muy contento por esta responsabilidad que me dio la gente, que me dio Dios. Yo sí creo en Dios, creo que tenemos fe en algo y yo tengo fe en Dios y creo en la gente. Y sé que hubiese querido desarrollar más proyectos en Durango, hicimos lo que las circunstancias nos dejaron hacer y yo me siento muy satisfecho por todo el esfuerzo. Ya que todo lo que hemos hecho ha sido a favor de la gente. En Durango no hemos tenido ni una sola huelga, se ha dado un pleno respeto.

Y voy a seguir trabajando con el mismo ánimo hasta el día 15 por la mañana. Hasta las 11 de la mañana, ya no será mi responsabilidad. Y lo voy hacer con el mismo ánimo y el mismo entusiasmo. Me siento muy satisfecho de haber logrado esta meta, yo me propuse ser gobernador de mi estado. Más nunca me imaginé que en estas circunstancias de la pandemia. Pero cuando le tocan a uno las cosas difíciles, es cuando se requiere mayor determinación, coraje y entereza, pues mira cuando le toca a uno lo fácil, ni siquiera valora uno lo que está pasando. Y cuando sabes lo que cuesta... Yo estoy muy complacido. Nunca puede uno decir logré todo lo quería. Yo quisiera haber concluido el tema del transporte y no sólo haber sentado las bases del proyecto de Agua Saludable. Las circunstancias nos limitaron. Yo nunca pensé que como gobernador me fuera a tocar la pandemia, tan difícil como ésta. Ahora sí yo se cuántos pacientes por COVID-19, cuántos pacientes hay en el hospital de Gómez Palacio, donde hicimos un esfuerzo muy importante, teníamos un hospital de 80 años funcionando como tal.

Hoy la gente de La Laguna tiene un hospital digno. La pandemia nos obligó a meterle más a los hospitales. La pandemia nos ayudó a que se viera que la salud es lo más importante.

-Se va a meter a rescatar, o bueno, a impulsar Acción Nacional.

Sí yo estoy dispuesto a impulsar Acción Nacional y todo lo que pueda hacer lo haré con mucho gusto.

-Le haremos unas preguntas de bote pronto si me lo permite.

Claro.

Preguntas de bote pronto

Esto respondió el gobernador de Durango.

- Familia: Lo más importante.

- La Laguna: Una parte esencial para el desarrollo de Durango.

- Agua Saludable: Lo más importante para la salud de La Laguna.

- Héctor Flores: un gran amigo, un gran funcionario.

- Andrés: Un gran ser humano y político con características esenciales.

- Acción Nacional: Partido que me abrió las puertas a la gubernatura.

- ¿Rojo o Guinda? No, yo vengo de azul.

- Democracia: Esfuerzo de muchas generaciones.