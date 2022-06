Ni fallas ni riesgos estructurales para el Nudo Mixteco representan los escurrimientos de agua

Estructuralmente no representa ningún riesgo para el Sistema Vial “Nudo Mixteco”, los escurrimientos superficiales de agua que ha registrado en las semanas recientes, el muro del viaducto Constitución casi a la altura de la calzada Abastos y que colinda con el canal de riego 11+400 responsabilidad de la Conagua, declaró Jaime Allegre del Cueto, representante de la empresa Alfa Construcciones que tuvo a cargo la obra en el 2006.

Por su parte, el gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, señala que la operatividad de este complejo vial está asegurada, aun y con inundaciones fuertes que puedan darse por lluvias. Cuenta con un cárcamo con capacidad de rebombeo de 2m100 litros. Tiene cuatro bombas con su motor y una planta de electricidad que opera a base de pilas recargables, lo que asegura que funciona, aun y cuando falle la electricidad.

“A inicios de este año, la gerencia general del Simas autorizó alrededor de 600 mil pesos para renovar todo el sistema eléctrico y darle mantenimiento general. Ciertamente en 2018 se inundó pero fue debido a que no se le pudo echar a andar porque le robaron toda la red eléctrica y la pila”, dijo Rodríguez de la Torre.

Afirma que los escurrimientos que tiene actualmente no son de peligro. “Y en todo caso es la Conagua la que una vez pasando el ciclo de riego, debe invertir para revestir o resellar la pared del canal pues en todo caso es este, el que tiene problemas desde hace años”.

El funcionario municipal admitió que la falta de mantenimiento de la Conagua en canales de riego y otros cuerpos conductores, es desde hace tiempo el reclamo.

“PARA ESO SE DEJAN DRENES O AGUJEROS EN LOS MUROS DE LOS PASOS INFERIORES PARA QUE SALGA EL AGUA: JAIME ALLEGRE.

Tras asegurar que no es la primera vez, desde que se construyó el “Nudo Mixteco” en el año 2006 que ocurren escurrimientos en el muro del viaducto colindante con el canal de Conagua, el constructor afirma que cada que sueltan el agua para riego ocurren situaciones similares. Ahora que corten el agua ya no habrá escurrimientos, pero no hay ningún riesgo”.

Explicó Allegre del Cueto que si bien puede causar daños a la carpeta asfáltica la humedad permanente y debe atenderse, “en los muros de los viaductos siempre se les dejan drenes que son como tubitos precisamente para que el agua pluvial o sanitaria salga por ahí si es que hay alguna filtración o escurrimiento. Desde que se construyó el Nudo Mixteco ha habido filtraciones de agua y eso no es nuevo, sucede en la temporada de riego”.

Cabe señalar que las declaraciones del constructor se dieron tras un recorrido realizado por el área, sobre la cual el miércoles se generó polémica en el sentido de que representaba un riesgo.