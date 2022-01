Necesaria, reestructuración de deuda pública

La diputada local de Coahuila por el PAN, Natalia Virgil, advirtió que será necesaria una nueva reestructura de la deuda pública del estado, toda vez que se tendrán alzas en el pago de intereses y podría comprometerse la operatividad financiera de la entidad en el cierre del presente gobierno.

Virgil fue entrevistada esta semana por El Siglo de Torreón, entre otros temas se refirió el tema de la llamada "mega deuda" del estado que procede desde el tiempo del gobernador Humberto Moreira, recurso de más de 35 mil millones de pesos que sigue aumentando pese a los abonos que se han entregado para el pago de la misma y tomando en cuenta factores como los intereses que van a la alza cada año.

"Esto implicaría (pagarla) a 60 años, esto implicaría que al menos una servidora no lo vería en términos reales, no sé si a mis hijos les alcance a ver cuando se pague esto, en contrapunto veo que el Gobierno Federal que ha prometido honestidad, transparencia y no corrupción, pues no ha hecho lo correspondiente en el estado de Coahuila, muy por el contrario yo veo que lo han utilizado como moneda de cambio para lograr sus objetivos políticos y sus reformas… Coahuila está presupuestando para el 2022 la amortización de créditos y de intereses por 6 mil millones".

La legisladora comparó ese monto para el pago de intereses en este año a lo que representan juntos el presupuesto anual del Municipio de Torreón, el presupuesto de Saltillo y el de Piedras Negras, por lo que consideró que desde hace años se ha tenido en un estado "comprometido" al rubro de inversiones en obra pública e inversiones en general de parte del Gobierno de Coahuila.