'Necesaria, campaña contra accidentes', reconoce alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, admitió que es "necesaria" una campaña de difusión para la prevención de los accidentes fatales relacionados al consumo del alcohol, esto luego de que el fin de semana se registrara un fatal accidente en el que un chofer ebrio causó la muerte de dos personas y en plena zona Centro.

Cuestionado ayer miércoles por El Siglo de Torreón, el mandatario local señaló que desde esta semana se analizan las posibilidades y alcances respecto a una campaña de prevención de conductas nocivas al volante, especialmente de quienes insisten en manejar habiendo consumido alcohol u otras sustancias tóxicas, no obstante admitió que una de las principales condicionantes al respecto es la veda informativa por la Consulta de Revocación de Mandato Presidencial, la cual limita la actividad municipal en términos de difusión.

"Sí totalmente de acuerdo, se ha hecho (prevención), probablemente ha sido insuficiente, yo creo que lo hemos hecho bien, pero a lo mejor es importante fortalecerlo, ahí apelaríamos a los medios de comunicación que nos ayuden, estamos también en medio de una veda gubernamental en la que no tenemos parámetro, no hay un parámetro, es la primera vez si no me equivoco en la historia del país, que se da una veda gubernamental porque no es una veda electoral, en la que también es importante que lo veamos esto, que como es en términos de seguridad sí, pero hay muchos vacíos que aunque lo veamos en términos de seguridad o de salud, pues no queremos cometer ningún error".

Detalló Cepeda que ya se analiza en ese sentido todo el mecanismo necesario para poner en marcha una campaña de prevención de accidentes causados por el alcohol, información que se tendrá seguramente en próximos días y como producto del trabajo entre diversas áreas como la Secretaría de Ayuntamiento, Tránsito, Seguridad Pública y con apoyo de los consejos ciudadanos, entre otros.

"Sí es importante fortalecer la campaña, es muy importante, estamos viendo nada más el mecanismo para no incurrir en ninguna falta, que aunque sí en términos de salud o de seguridad al parecer hay cierta flexibilidad, también hay huecos que nos pueden también (perjudicar), no queremos equivocarnos… Estamos teniendo reuniones con toda la parte de las cámaras y organismos empresariales", dijo Cepeda.

Cabe recordar que fue el pasado domingo en la madrugada cuando un joven en estado de ebriedad, a bordo de un automóvil de lujo, evadió un filtro del Alcoholímetro en bulevar Independencia y Victoria, unas cuadras más adelante, en Victoria y Madero, impactó a toda velocidad a un taxi en el que viajaban el chofer y una pasajera, ambos murieron al instante, generando un debate público.

2

PERSONAS

Murieron luego de una tragedia vial causada por un chofer ebrio el fin de semana pasado.

Reforzamiento

Admiten autoridades necesidad de reforzar acciones de prevención de accidentes viales.

* Señala alcalde de Torreón que ya analizan la forma en la que puedan reforzar una campaña de prevención de accidentes, especialmente los causados por consumo de alcohol.

* Lo anterior se hará con las precauciones por el proceso de veda informativa que se tiene por la consulta de revocación de mandato presidencial.

*Se involucrará a cámaras y consejos ciudadanos, así como a medios de comunicación.