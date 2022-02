Napoleón Gómez Urrutia reta al empresario Germán Larrea a debate público sobre destino de 55 mdd de fideicomiso

El senador Napoleón Gómez Urrutia retó este jueves a Germán Larrea, dueño de la minera Grupo México, a debatir públicamente la verdad sobre el fideicomiso de 55 millones de dólares que esa empresa entregó al sindicato minero.

Gómez Urrutia aseguró que Larrea ha reiniciado una campaña de difamación y calumnias en su contra para afectar su imagen y desprestigiarlo.

"El segundo hombre más rico de este país (…) me ataca diciendo que yo no he explicado suficientemente los recursos de un fideicomiso que está transparente; los que lo saben han sido los trabajadores, auditado nacional e internacionalmente, exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una manera unánime, definitiva, de fondo, inapelable, y que todavía insistan y repitan y repitan, es una forma de desvirtuar, como lo hacen los fascistas", denunció.

El senador de Morena reiteró que esos recursos, equivalentes al 5 por ciento de las acciones de la empresa cuando se privatizó, corresponden "al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana", lo que el mismo Larrea reconoció en 1990, "contrario a lo que afirma ahora para calumniar al Sindicato Nacional de Mineros".

"Reto a Larrea a que lo sostenga públicamente, que tenga un debate conmigo públicamente para que me diga y me conteste las acusaciones que les hemos hecho, no que se ande por las ramas con sus abogados, cómplices y psicólogos y gente de mercadotecnia, para deformar la realidad. Que dé la cara y que dé la cara también para resolver los tres conflictos de huelga que tenemos en Cananea, Sonora; en Taxco, Guerrero; y en Sombrerete, Zacatecas", señaló.

Gómez Urrutia advirtió que analiza la posibilidad de denunciar penalmente al presidente de Grupo México por difamación, "porque ya basta, no pueden seguir ellos por la vida pisoteando a las personas, los derechos de los trabajadores y quedar en la impunidad. No es correcto, México no necesita empresarios de este tipo, la empresa Grupo México está considerada como una de las diez menos éticas en el mundo".

El líder del sindicato minero fue entrevistado en el marco del tercer aniversario de la Confederación Internacional de Trabajadores, que el preside, misma que destacó, ya alcanzó más de un millón de afiliados.

Anunció que se harán esfuerzos para captar a trabajadores inconformes con los sindicatos existentes para ayudarlos a formar nuevas organizaciones sindicales o a transformar las estructuras de aquellas en las que ya participan, así como fortalecer y expandir programas de capacitación y educación técnica, además de consolidar la democracia sindical en todo el país.