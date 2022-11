Nancy Pelosi se retira como líder demócrata de la Cámara de Representantes

La presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció su retirada como líder de la formación demócrata en ese hemiciclo en la próxima legislatura.

En un emotivo discurso, Pelosi, de 82 años, dijo que mantendrá su escaño, pero que no buscará la reelección como líder demócrata.

"No he tenido mayor honor oficial que el de hablar en nombre de los ciudadanos de San Francisco y lo seguiré haciendo como miembro de la Cámara de Representantes, sirviendo al gran estado de California y defendiendo nuestra Constitución, pero no buscaré la reelección al liderazgo", sostuvo.

La que ha sido la primera y única mujer en presidir la Cámara de Representantes en la historia de EUA explicó que, en su opinión, "ya es hora para que una nueva generación lidere el caucus demócrata" del Congreso.

Vestida de blanco como las sufragistas, con la bancada progresista llena y la rival prácticamente vacía, Pelosi agradeció que a partir de enero, cuando se instale el nuevo Congreso surgido de las elecciones de medio mandato del pasado ocho de noviembre, haya "muchos" que quieran asumir esa responsabilidad sobre sus hombros.

REACCIONES

Cabe recordar que la representante Pelosi enfrentó uno de los momentos más difíciles en la historia de Estados Unidos: el asalto al Capitolio. Y frente al caos, defendió a ultranza la democracia estadounidense. Con su partida del liderazgo demócrata, termina una era.

Tras su salida, el exvicepresidente Mike Pence dice que los votantes "buscan nuevos dirigentes", esto tras los resultados no esperados por los republicanos en las elecciones intermedias.