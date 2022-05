Nadie puede quitar los programas sociales: senador Miguel Ángel Mancera

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, insistió en que nadie, de ningún partido, puede quitar los programas sociales de apoyo a jóvenes, discapacitados, y los de las personas de la tercera edad a través de las pensiones.

"En un restaurante nos decían: 'nos preocupa que quiten los programas sociales' y verán ustedes si los programas sociales nosotros mismos los votamos está alianza (PRI-PAN-PRD) junto con la otra alianza y se votaron para que estén en la Constitución. No es un capricho de si existen o no. Ya están establecidos en la Constitución y nadie puede quitar esos programas porque ya se marcaron en la ley y no hay quién los puede quitar entonces quien dice eso es una amenaza vacía que no tiene razón de ser", dijo.

Mencionó que por el contrario se tienen que incrementar los programas a otros sectores principalmente el apoyo al campo y ver lo de la tarifa eléctrica y los apoyos para madres solteras.

Mancera estuvo de visita en Gómez Palacio en un evento donde manifestó su apoyo a los candidatos a las alcaldías de Gómez Palacio y de Lerdo Leticia Herrera Ale, Homero Martínez Cabrera así como al candidato a la gubernatura Esteban Villegas y fue acompañado por dirigentes locales estatales y diputados de este partido. Aseguró que se ve ya una tendencia ganadora y que espera que el proceso en las próximas elecciones se pueda dar de manera pacífica para que la ciudadanía pueda salir a votar de manera tranquila y principalmente pidió que los ciudadanos participen en el proceso electoral para que haya una verdadera democracia.