Nadie detiene al América; gana ante Querétaro y ya es tercero en la tabla

El América no goleó, no arrasó... Ni siquiera se vio dominador, pero el ascenso sigue, el vuelo continúa.

Y ya es tercero.

Lejos de lo que mostró contra el Cruz Azul, pero siendo efectivo y serio, el América derrotó (1-0) al Querétaro, en duelo adelantado de la Jornada 16.

No fue el mejor juego de las Águilas. Quizá, era algo natural bajar el ritmo después de despedazar a los cementeros, pero fue suficiente para derrotar al peor equipo del torneo, que opuso resistencia hasta donde pudo.

Sexto juego en fila que el América marca gol y, lo mejor, cuarto sin recibir anotación, para sumar 361 minutos de imbatibilidad.

El América vive su mejor momento y no se ve quien lo pare.

Trotando, siendo poco intenso, pero inteligente, el equipo azulcrema mantuvo a raya a los Gallos durante la primera parte, unos Gallos preocupados por destruir en lugar de crear, esperanzados a un buen regate y centro de Pablo Barrera, o un remate correcto de sus atacantes: Ariel Nahuelpán y Ángel Sepúlveda.

Mientras que las Águilas, con toda la soberbia en sus espaldas después de la exhibición del sábado, poco a poco llegaban a la portería de Antonio Rodríguez, quien en la primera parte tuvo que emplearse a fondo para quitarle la pelota de los pies a Henry Martín. El América jugaba más en la elaboración, pero eso le restaba velocidad y sorpresa.

Poco a poco, los Gallos comenzaron a respirar y vino su primer tiro (36'), de Barrera. Se puede decir que el Querétaro jugó un primer tiempo por nota, no dejó que la aplanadora le arrollara.

Pero el gusto le duró poco. Al iniciar la segunda parte, el novato sensación Emilio Lara anotó el primero para las Águilas (47').

Sólo era cuestión de que los azulcrema apretaran un poco el acelerador y de inmediato se hicieron notar en el marcador.

Gallos fue por el empate. Guillermo Ochoa tuvo que trabajar. Intentó el rival, pero no fue suficiente. El Querétaro mostró buena cara, pero frente al América se necesita más que eso.

Con 19 puntos, el club amarillo ya es el tercero en la tabla. El vuelo continúa.

Para América lo que importa es ganar: Fernando Ortiz

Para Fernando Ortiz, técnico del América, el triunfo ante Gallos Blancos es muy importante, no importa si es por 1-0 o por goleada. "El club demanda siempre que la exigencia sea 1-0 o 7-0. Mientras mi cabeza esté bien y pueda planificar cada partido que vamos a enfrentar y logremos una victoria, con eso podemos tener la tranquilidad y hacer las cosas bien. La afición y la prensa son ellos, la afición está tranquila y contenta. Tenemos que trabajar para tener el equipo que quieren ver arriba", comentó el argentino.

El paso del América, que ya es tercero general, lo pone feliz: "Es el América que queremos ver, que intenta siempre llevar la misma idea de juego. Esto es futbol, a veces hay circunstancias, el escenario (sin gente) no era el ideal, pero es mi idea del club".

Destacó lo hecho por el novato Emilio Lara: "Lo de Emilio me pone feliz. Está capacitado para cumplir la función que está cumpliendo. De la lesión, vamos a ver cómo evoluciona".

No quiso profundizar con el novato: "No me gusta hablar en lo individual, siempre en lo grupal porque somos un equipo. Es un chico preparado, capacitado, con una personalidad diferente".