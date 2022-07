Nadadores laguneros llevan 14 medallas para México en Colombia y van por más

Nadadores laguneros obtuvieron 14 medallas en dos días para México en el Panamericano Máster de Natación celebrado en Medellín, Colombia.

Este domingo buscarán obtener cuatro más. Hasta ahora, los deportistas que compiten en las categorías jóvenes y máster cuentan una de oro, dos plata, una de bronce, tres de cuarto lugar, tres de quinto lugar, dos de sexto y 2 de séptimo.

El entrenador de las jóvenes estudiantes del Jefferson Torreón, Sergio "Checo" Villarreal, declaró "nada es posible si no sueñas, si no lo buscas, trabajas por lo que quieres y si no te pones la meta".

Dedicó un mensaje agradeciendo a Juanelo Gutierrez de FerreAlberca.Mx, a Jesús Jesus Alejandro Mendoza Aguirre de Mendoza Abogados, a su trabajo y a toda la familia Gutiérrez Izquierdo que ha compartido esta bonita adrenalina y motivación.

Recordando "que decir del fundador que no está pero que nos hacía soñar con ir, competir y ser mejores. sin él quizá no estaría aquí, yo sentí que en varios momentos está.

"Checo" Villarreal agregó que las medallas son de Isabel Samaniego, Vero Nikita Villarreal, Daniela Olivas, Luisa Silva y Stephanie González.

https://www.facebook.com/licbrendagutierrez/posts/pfbid02LeGKGeGCjqKyV1c3aZQsD5UwrgHyLoaCJgiTeyxinrVHm6m7u2dgfNq6ABPW7Xrgl