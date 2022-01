'Nada de medias tintas', pide AMLO en discusión sobre reforma eléctrica

Luego que ayer inició el parlamento abierto para discutir la iniciativa constitucional de reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que es tiempo de definiciones, "nada de medias tintas" y se conocerá quiénes respaldan fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y quiénes están a favor de mantener los privilegios de las empresas privadas, como Iberdrola.

"La reforma eléctrica ayudará mucho a la definición porque con mucha claridad se va a ver quiénes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad que es una empresa pública y quiénes están a favor de Iberdrola y de las empresas extranjeras y también de las empresas nacionales que reciben subsidios en el mercado de la energía eléctrica", dijo el presidente.

"Va a quedar muy definido, eso es mucho mejor que estar simulando la política de robadera… Aquí es definirnos, nada de medias tintas, nada de estar engañando, ‘de que estábamos a favor del pueblo y que estábamos en contra de la corrupción y las leyes la ley, y el Estado de derecho y no nos va a temblar la mano, ya esa demagogia ya no sirve y no porque lo diga yo sino porque la gente ya no les cree’", dijo en conferencia de prensa matutina.

Ayer lunes inició el parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica en donde los gobernadores de Morena expresaron su respaldo a la iniciativa presidencial.