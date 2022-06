'Muy ruin' que por asesinatos opositores volteen a vernos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin evadir su responsabilidad, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía en la Sierra Tarahumara es responsabilidad estatal, pero sus adversarios "estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver a nosotros y hacia mí".

"Me hace ruido que un hecho como este, lamentable, no solo por los padres que trabajan con los pobres y es una iglesia progresista, duele, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver a nosotros y hacia mí".

"Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades que esto no es un asunto del fuero común, que no tiene que ver con una responsabilidad del Gobierno local y no mencionan eso".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador cuestionó cuánto tiempo lleva el PAN gobernando Chihuahua.

"Cuánto tiempo gobernando el mismo grupo en Chihuahua, que no fue ese partido conservador el que hizo la alianza con Carlos Salinas, que no muchos candidatos a presidentes municipales y gobernadores se apoyaban en los grupos criminales, que no se comenzó recibiendo dinero para que cuando se ganara en el ayuntamiento se entregara la seguridad pública, por eso muchas secretarías están al servicio de estos grupos".

Señaló que uno de los casos más evidentes es el del exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso e investigado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.