Museo de Cera de la CDMX devela la figura de Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa ha quedado inmortalizado en el Museo de Cera de la Ciudad de México. El arquero del América habló sobre su nueva figura y detalló algunas datos sobre su creación.

"De entrada elegir la posición no fue fácil. Fue difícil por la expresión del grito de gol. Los hice trabajar bastante y cuando me platicaron no quería hacerlos trabajar con una atajada y era buscar una más de pie y fue la que me gustó, la del partido contra Alemania", explicó el histórico portero de la Selección Mexicana. ?Sobre el uniforme, mismo diseño que utilizó ante la Selección de Alemania en el Mundial de Rusia 2018, Ochoa también aseguró que no fue sencillo.

"Encontrar el uniforme no fue sencillo, fue una donación de un amigo que tengo en San Francisco y colecciona todos mis uniformes y en casa tengo uno y lo tengo colgado y encontrar otro no fue sencillo. Los guardo, pero sólo las playeras y conseguir short y medias no fue sencillo y debíamos conseguir todo original y es lo que tiene valor y ni una copia o réplica que no va nada bien. Es significativo para mí y lo recuerdo todavía", agregó Paco Memo.

En el proceso participó un equipo de escultores, pintores y estilistas mexicanos y llevó un periodo de 8 meses realizarla. La posición de la figura fue elegida por Memo y el uniforme que la viste fue donado por él y es el que utilizó en el Mundial de Rusia 2018 contra Alemania.

"Agradecer, por supuesto al museo de cera, porque sé que fue un trabajo difícil y complicado fueron muchas citas para sacar lo difícil que es el rostro, la expresión y no es sencillo. El trabajo es excelente y me gusto la forma que quedó. Un honor el estar aquí, un orgullo ser inmortalizado de esta manera y un lugar visitado por extranjeros y rodeado por tanta celebridad nacional e internacional".