Municipio de Torreón respaldará instalación de Call Center para seguridad entre estados

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, manifestó que existe “total disponibilidad” para que precisamente Torreón se tenga como sede de una de las primeras iniciativas del la Red de Consejos Ciudadanos de México, misma que este fin de semana propuso la creación de un esquema de comunicación en tiempo real para que las corporaciones de los tres niveles de gobierno puedan ejecutar labores interestatales, esto a manera de un “Call Center” entre las entidades que integran la Red de Consejos.

Fue durante este sábado que el mandatario local indicó que existe disponibilidad de la autoridad local para que el proyecto pueda llevarse a cargo, aunque en todo sentido señaló que la propuesta habrá de definirse en próximos días, esto de forma que pueda ponerse en marcha de manera gradual y en apoyo a la procuración de la paz a nivel nacional.

Dijo que al margen de que en Torreón se tengan indicadores positivos y en comparación con otros estados, se tiene la coordinación suficiente para aportar el apoyo que corresponda y que el trabajo de seguridad pública se refuerce en los estados que se requiera.

“Es un tema de intercambio de información y poder prevenir en los estados, 12 son los que estuvieron si no me equivoco son 18 estados los que representan la Red Nacional, un intercambio de información para cualquier tipo de eventos como puede ser un retén en alguna carretera, un tipo de Call Center donde pudiéramos estar intercambiando información para, entre las autoridades o los órdenes de gobierno, poder prevenir cualquier tipo de acciones de esa naturaleza, ya sea en un orden carretero que aquí no hay, pero en otros estados sí existen… La idea es poder intercambiar información”.

Cepeda destacó que en el encuentro de la Red de Consejos Ciudadanos los otros estados “se llevan un ejemplo en el caso de Coahuila”, entidad que pasó de tener problemas graves de seguridad, especialmente en la región Laguna y Torreón, a mejorar sustancialmente los índices hasta del fuero común, de forma que se regresó incluso a una dinámica de atracción de inversiones y como referente a nivel nacional.

“Ellos se llevan un ejemplo en el caso de Coahuila, en el caso de lo que ha encabezado el gobernador Riquelme, las acciones en materia de prevención y en materia de seguridad, en donde para ellos se llevan una gran tarea, pero también creo que es importante colaborar en esta parte, en el caso de Torreón ellos lo ven como sede porque estamos siendo de alguna forma eco a las acciones que ha hecho el gobernador… Al final la seguridad va desde el municipio”, señaló el alcalde de Torreón.