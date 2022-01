Municipio de Torreón proyecta 6 pozos de agua potable

Al menos seis pozos de extracción de agua potable se proyectan realizar durante el arranque de la presente administración municipal de Torreón, así lo reveló el alcalde Román Cepeda durante ayer jueves en la mañana.

El mandatario destacó que de acuerdo a los tiempos previstos, el proyecto "Agua Saludable para la Laguna" podría arrancar con su distribución de agua desde las presas hasta el año 2023, para entonces el porcentaje de abatimiento de pozos sería más elevado y la población padecería una escasez mayor en casi todos los sectores de Torreón.

Ante ello, el gobierno municipal ya realiza diagnósticos emergentes junto con el Gobierno de Coahuila, de forma que se puedan proyectar y ordenar perforaciones de nuevos pozos, mientras se concluyen las obras del proyecto de agua federal, además de sus obras complementarias en el interior de los municipios.

"En funciones, si no me equivoco son alrededor de 86 (pozos) lo que están en funciones, tenemos que ver primero, porque de ahí parten los nuevos, tener que ver las eficiencias en telemetría, tenemos programado meter telemetría para ver cuánto da, cuántos están funcionando, pero ya por su consumo energético son ineficientes, cuántos de esos nos permiten a través de un trabajo poder dar más, pozos que nos pueden dar ocho, diez litros, pero que tienen la capacidad de darnos treinta y que no es necesario hacer un pozo adicional".

Adelantó que el estudio junto con la autoridad estatal podría estar listo en un plazo de alrededor de diez días, a partir de entonces se podría determinar con mayor seguridad la cantidad de pozos nuevos que deberán de perforarse, aunque el cálculo preliminar hasta el momento es de seis en diversos puntos del municipio.

"Ya tenemos marcados alrededor de seis pozos nuevos, pero tenemos que ver también porque es un tema de inversión importante, entonces si es necesario lo vamos a hacer, los que haya necesidad de empezar, los vamos a empezar, pero también es importante que lo que tengamos funcione y funcione bien", afirmó Cepeda González.

Cabe recordar que la administración municipal anterior registró diversos episodios de reclamo social debido al desabasto y baja presión de agua potable en diversos sectores, esto pese a que se perforaron y pusieron en marcha unos ocho nuevos pozos junto con las autoridades estatales.

Entre los más recientes reclamos por falta de agua están los de vecinos de la colonia Antigua Aceitera, así como del primer cuadro en general y varios sectores del oriente, entre otros.

La administración municipal anterior señaló que para dar abasto "inmediato" a los sectores de mayor necesidad, era necesaria la perforación y puesta en marcha de al menos tres pozos, mismos que tendrían un costo de entre 11 y 14 millones de pesos cada uno.

No obstante el tiempo del gobierno pasado concluyó sin que pudieran completarse siquiera las proyecciones técnicas, por lo que deberá de ser el presente Ayuntamiento el que resuelva la situación.

Mejora en el abastecimiento

Autoridades ya analizan acciones de mejora al abasto del agua potable en Torreón.

* Señala el alcalde Román Cepeda que se podrían perforar y poner en marcha unos 6 nuevos pozos de agua potable en toda la ciudad.

* La inversión sería compartida con el Gobierno de Coahuila.

* Buscan evitar que en los próximos meses y con la llegada del verano se tenga otra crisis de desabasto del agua en las colonias.