Municipio de Torreón no contempla aún alza en pasaje del transporte

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó hoy jueves que, por el momento, no se tienen contempladas alzas en el precio del pasaje a camiones de la ruta urbana, dijo que uno de sus compromisos de campaña fue precisamente el de evitar aumentos en impuestos y otros costos que representen una carga a la ciudadanía.

Dijo que habrá de revisarse dicha situación con los involucrados en las siguientes semanas, pero en todo caso la estimación es que no tendría que subirse el pasaje de entrada durante este año, esto bajo el entendido de que las familias del municipio han sido afectadas de múltiples formas debido a los embates de la pandemia del COVID-19.

“Yo dije que no íbamos a subir los impuestos, no tendría porqué subir el pasaje, yo no tengo dato para aumentarlo, lo revisamos con mucho gusto, no me lo han puesto en la mesa, pero lo revisaríamos, lo que sea prudente hacer lo vamos a hacer, siempre pensando en que la economía, ustedes la conocen igual que yo, ha sido lastimada por la parte de la pandemia y tenemos que ser cuidadosos con esos temas, sobretodo de aumentos que toda la ciudadanía que al final viene pagando ese costo”.

De la misma forma se dijo comprensivo con los transportistas, mismos que tienen sus propios costos de operación y que desde hace años no han tenido modificaciones en sus tarifas, entendiendo además la baja de los aforos en las diversas rutas y la poca adquisición de nuevas unidades para el servicio público.

“Entendemos también que hay costos de operación, pero no lo tengo en la mesa, si me lo ponen, pues en el momento que me lo pongan lo revisamos con mucho cuidado”.

Respecto a la puesta en marcha del Metrobús Laguna, tema que incluyó dentro de sus compromisos de campaña, afirmó que lo que le corresponda al Municipio de Torreón será entregado y puesto a disposición de las partes responsables, en este caso al Gobierno de Coahuila y los transportistas que habrán de integrar el modelo de negocios.

“La parte que le corresponde al municipio, no es el tema que le toque al municipio, pero lo que nos toque poner a nosotros para facilitar este tema, yo sí lo dije, lo habremos de poner porque, evidentemente es un mecanismo que lamentablemente ahorita no está funcionando, pero seguramente la parte que le compete al municipio, lo vamos a hacer”.